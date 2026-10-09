Kurtulmuş Konya'da 86 milyon yurttaşa toplumsal birlik çağrısı yaptı

'HER İKİ AYAĞIMIZI DA YERE SAĞLAM BASMAKTAN BAŞKA HİÇBİR ŞANSIMIZ YOK"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün Konya'daki programı kapsamında Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan yatırımların toplu açılış törenine katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, güçlü Türkiye hedefini yürütmek için toplumsal birliğin artması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Savaşların büyük alt üst oluşların yaşandığı bir dönemde ve coğrafyada, bizim her iki ayağımızı da yere sağlam bir şekilde basmaktan başka hiçbir şansımız yok. Türkiye olarak, güçlü Türkiye hedefine yürümek için mutlaka toplumsal dayanışmamızı, mutlaka toplumsal birliğimizi artırmak mecburiyetindeyiz. Evet güçlü Türkiye, ekonomide güçlü, eğitimde güçlü, sanayide güçlü, milli savunmada güçlü bir Türkiye'dir, hiç şüphe yok. Ama en az bunlar kadar önemli olan taraf toplumsal dayanışma ve toplumun bütünleşmesi bakımından da Türkiye'nin çok güçlü olması lazım. 86 milyon yurttaşımızın yüreklerinin toplu vurması, hissiyatının aynı istikamete doğru yönelmesi şarttır. Onun için şehirlerimizde, şehir kültürünün arttırılması, ortak milli hedeflerimizin güçlü bir şekilde bütünleşme ve toplumsal dayanışma etrafında toparlanması, hele hele bugünlerde en başlıca vazifelerimizden birisidir. Bunun için bir taraftan terörsüz Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerlerken, diğer taraftan da Anadolu'nun 81 ilinin her birini, bütün mahallelerimizi güzel şehirler, güçlü şehirler şeklinde ayağa kaldırmak, daha ileriye taşımak da vazifemizdir. "

'BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULANA KADAR DESTEK DEVAM EDECEK'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplu açılış töreninin ardından Konya Sivil Toplum Buluşması'na katıldı. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değildi. Kurtulmuş, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin süreceğini belirterek, "Tam manasıyla özgür, toprak bütünlüğüne sahip, egemenliği sağlanmış tam bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar Türkiye'nin, Filistin'e verdiği destek devam edecek ve inşallah sonuç alacağız" dedi.

'TÜRKİYE TERÖRSÜZ BÖLGEYE DE KAPI ARALAMIŞTIR'

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunu'na da değinen Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Türkiye'deki terör örgütü bütün faaliyetlerini ortadan kaldırdığı gibi, Suriye'deki kolu ise yeni Suriye yönetiminin bir parçası olarak sisteme entegre olma sürecini başlatmıştır. Şimdi önümüzdeki kısa bir süre içerisinde Irak'taki diğer milis güçlerin, başka milis kişilerin silahlarını bırakarak Irak merkezi hükümetinin otoritesinin altına gireceğini onu ilan ettiler ve o süreci yakından takip ediyoruz. Yani terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bir bölgeye de kapı aralamıştır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı