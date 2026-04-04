Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AK Parti Akdeniz Bölge Strateji Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde son 8 yılda geliri yüzde 109 oranında artırdıklarını belirterek, "Kovid-19 gibi benzeri görülmemiş bir krize, etrafımızda yaşanan savaşlara ve siyasi gerilimlere rağmen 2017-2025 yılları arasında ülkemize turizmde böylesi muazzam bir sıçrama yaptırmayı hamdolsun başardık." dedi.

Ersoy, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen AK Parti Akdeniz Bölge Strateji Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni bir düzene, yeni bir döneme doğru evrilen küresel yapıda milletin huzur ve refahını teminat altına almak, ülkenin güçlü, lider ve her alanda tam bağımsız yarınlarını inşa etmek için yoğun bir mesai yürüttüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun bütün başlıklarını gerçekleştirerek kazanımların korunması ve sürekliliğin sağlanması adına gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Ersoy, başarılı çalışmalar sayesinde 23 yıldır AK Parti'nin milletin lütfuna mazhar olduğunu kaydetti.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren kültür ve turizmi tek bir ekosistemin parçaları olarak ele aldıklarını anlatan Ersoy, bu vizyonla bir yandan her bir başlık için özel proje, hizmet ve eser üretirken bir yandan da bütüncül yaklaşımı koruyarak kültür ve turizmin doğrudan veya dolaylı olarak birbirlerini desteklemelerini sağladıklarını belirtti.

Türkiye'nin kültür ve turizm potansiyelini en üst faydayı sunacak hizmet ve eserlere dönüştürmekte çok ciddi mesafeler katettiklerini işaret eden Ersoy, şunları söyledi:

"Artık ürün ve pazar çeşitliliği artmış, kıyılara hapsolmaktan kurtarılarak ülke geneline yayılmış, gastronomiden kültür varlıklarına farklı unsurların özne haline getirildiği ve ilgi gördüğü, tesis kalitesinden yetişmiş insan kaynağına, sağlıktan sürdürülebilirliğe özgün ve öncü çalışmalarıyla örnek alınan, neticede her yıl kendini aşan ve yeni rekorlar kıran bir Türk turizmi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomide stratejik sektör olarak ilan ettiği turizmde son 8 yılda gelirlerimizi yüzde 109 oranında artırmış bulunuyoruz. Kovid-19 gibi benzeri görülmemiş bir krize, etrafımızda yaşanan savaşlara ve siyasi gerilimlere rağmen 2017-2025 yılları arasında ülkemize turizmde böylesi muazzam bir sıçrama yaptırmayı hamdolsun başardık."

"Arkeolojik çalışmaların sayısını bu yıl 800'e ulaştıracağız"

Ersoy, kültür ve sanat sahasında da konser ve temsillerden dizi ve sinema sektörüne özgün üretimin arttığı, temsil, seyirci ve ihraç rekorları kıran, arkeolojiden yazma eserlere farklı sahalarda dünyada sayılı örneği olan bilimsel çalışmaların yürütüldüğü, elde ettiği veri ve bulguları uluslararası alanda heyecanla takip edilen bir Türkiye'nin olduğunu ifade etti.

Sinema filmlerinin dünyanın en prestijli ödüllerinde sahnede yerini aldığını, Türk dizilerinin yaklaşık 170 ülkede 1 milyardan fazla insana ulaştığına işaret eden Ersoy, "Sinema Genel Müdürlüğümüz ve TGA ile farklı destek ve işbirliği projeleri üzerinden her iki sektörümüze de çok ciddi destekler sunmayı sürdürüyoruz. Hem ülkemizin tanıtımı noktasında benzersiz bir enstrümanı devreye almış oluyor hem de 1 milyar doları aşan ihracat geliri ile halihazırda dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden birine sahip olan ülkemizin bu güçlü ekonomik kaleminin ve kültür diplomasisi aracının daha da güçlenmesine katkı sunuyoruz." diye konuştu.

Bakan Ersoy, Geleceğe Miras ile Türk arkeoloji tarihinin en kapsamlı kazı, restorasyon, ihya ve inşa projesini hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Bu sürece 65 ilde 255 kazı çalışmasını dahil ettiklerini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"2025'te yürütülen arkeolojik çalışmaların toplam sayısı 776'ya ulaşmış olup bu yıl inşallah bu sayı 800'e çıkacak. Geleceğe Miras kapsamında 27 müze ve ören yerinde uygulamaya aldığımız Gece Müzeciliği kapsamında da 2025 yılında 600 bin ziyaretçi ağırlanmıştır. Bugüne kadar 7,5 milyar lira destek aktardığımız Geleceğe Miras projesi ile arkeoloji, istihdam yaratan, yerel kalkınmayı destekleyen ve turizme doğrudan katkı sağlayan stratejik bir alana dönüşmüştür."

Taş Tepeler projesi ile de insanlığın tarihine dair bilinenleri değiştirmeye, geçmişe yeni ve heyecan verici bir pencere açmaya devam ettiklerini aktaran Ersoy, bu projede, 15'i Türk ve 21'i yabancı olmak üzere 36 akademik kurumun katılımıyla eşsiz bir uluslararası bilimsel işbirliği yürütüldüğünü belirtti.

Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali ile de gerek özgün kültür-sanat değerleri gerekse uluslararası farklı sanat uygulamalarını ve etkinliklerini halkla buluşturduklarını kaydetti.

Antalya'da konaklama tesis sayısı 6,5 kat arttı

Antalya'da yapılan çalışmalara değinen Ersoy, bölgede 2002-2025 yılları arasında yaklaşık 26,9 milyar lira kültür ve turizm yatırımı gerçekleştirildiğini söyledi.

Aynı dönemde yerel yönetimlerin turizm altyapı projelerine de 21,1 milyar lira seviyesinde kaynak aktarıldığını belirten Ersoy, "2002'de 610 konaklama tesisi varken neredeyse 6,5 katlık bir artışla bugün 3 bin 845 konaklama tesisimiz misafirlerini ağırlamaktadır. Yatak kapasitesi 2002'de 161 bin 970 kişi iken 2026 mart ayı itibarıyla 684 bin 681 kişiye ulaşmış bulunuyoruz. Burada da 4 katından fazla bir artış yakalamış durumdayız." dedi.

Bakan Ersoy, başta Hatay ve Kahramanmaraş olmak üzere depremden etkilenen şehirlerde tarihin en yoğun restorasyon, inşa ve ihya çalışmalarını yürüttüklerini, tamamen yıkılmış, hasar görmüş tarihi yapıları, müzeleri ve teşhirdeki eserleri ayağa kaldırıp, tek tek onardıklarını dile getirdi.

Söz konusu Türkiye ve millet olunca "sen-ben" ayrımına, "bizden-sizden" ayrıştırmasına asla tenezzül etmediklerini vurgulayan Ersoy, şehir şehir dolaşarak, milletle buluşup, dertlerine derman, sorunlarına çözüm üretmeye çalıştıklarını kaydetti.

Dünyada yaşanan savaşlara değinen Ersoy, şunları ifade etti:

"Yaşanan hemen her küresel gelişme, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin 23 yılda katettiği mesafenin ve elde edilen kazanımların, eserlerin, ürünlerin büyüklüğünü, önemini, bütün bunların ülkemize sağladığı gücü ve saygınlığı teyit etmektedir. Savaşın yaşandığı coğrafyalarda barışın, insani krizlerin yaşandığı topraklarda umudun, soykırımcılara ve zalimlere karşı başkaldırılarda adaletin adı Türkiye olarak zikredilmektedir. Bu, koltuk davası güdenlerin karşısına çıkıp binlerce yıllık Türk-İslam devlet geleneğimizin, dünyaya nizam veren medeniyet davamızın sancağını taşıyan AK Parti ile mümkün olmuştur."

İran'a karşı başlatılan hukuksuz saldırının yıkıcı sonuçlarının bugün bölgedeki hemen her ülkeye sirayet ettiğini, patlama ve siren seslerinin, ölümler ve kayıpların ülkelerin maalesef olağan gündemi durumuna geldiğini aktaran Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Böylesi bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücü, Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında ortaya koyduğu irade, yürüttüğü uluslararası politika ve attığı diplomatik adımlar milletimizin huzurunu ve güvenini korumakta, saldırıların son bulması için mesafe alınmasına hizmet etmektedir. Bizler de üzerimize düşeni yapmakta ve ülkemizin hem bugününü hem yarınlarını teminat altına almak için var gücümüzle çalışmaktayız. Sorumluluğunu omuzladığımız kültür ve turizmde, bütün paydaşlarımızla omuz omuza bu ülkenin huzur ve refah dolu geleceğine hizmet etmeye devam edeceğiz."

AK Parti Akdeniz Bölge Strateji Toplantısı, basına kapalı olarak devam etti.