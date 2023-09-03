Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer olmayabilir

Türkiye 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin havasına yavaş yavaş girmeye başlarken, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de mevcut başkan Tunç Soyer adaylığını açıkladı. Açıklamanın CHP kanadında biraz erken bulunduğu öne sürülürken, İzmir için aday gösterilecek ismin Tunç Soyer olmayabileceği iddia edildi.

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de adaylığını açıklaması kulisleri epey hareketlendirdi. CHP kanadında Soyer'in adaylık açıklamasının biraz erken bulunduğu iddia edilirken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir için Tunç Soyer'i aday göstermeyebileceği öne sürüldü.

CANLI YAYINDA ADAY DEĞERLENDİRMESİ

Gazeteci Bahar Feyzan, TV100'de katıldığı programda, yerel seçimlerde aday olacaklarını açıklayan CHP'li belediye başkanlarının CHP'de nasıl karşılandığına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"SOYER'İN ADAYLIK AÇIKLAMASI PARTİDE RAHATSIZLIK YARATTI"

Feyzan, yerel seçimlerde adaylığını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylık açıklamasının partide rahatsızlığa neden olduğunu iddia etti. Feyzan, " Tunç Soyer'in açıklaması çok erken bulunmuş. İzmir'in Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer olmayabilir" dedi.

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer.

"MANSUR BEY'E KİMSE KIRGIN DEĞİL"

Feyzan'ın açıklamaları şu şekilde; İstanbul ve Ankara tüm süreçten ayrı tutuluyor CHP'de o yüzden CHP'nin ağırlığı var önemli. En uygun açıklama Ekrem Bey'in açıklaması ama Mansur Bey'e de kimse kırgın değil. Fakat Tunç Soyer'in açıklaması çok erken bulunmuş. İzmir'in Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer olmayabilir.

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde İzmir için yeniden aday olduğunu duyurmuştu.