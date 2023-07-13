Kosova Parlamentosu'nda vekiller yumruk yumruğa kavga etti! Başbakana su fırlattılar

Kosova Parlamentosu'nda, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Muhalefet milletvekili Mergim Lushtaku, Başbakan Albin Kurti'ye su fırlatırken, olayı engellemeye çalışan Maliye Bakanı Hekuran Murati de yumrukların hedefi oldu. Olaylar bir türlü dinmeyince Meclis Başkanı Glauk Konjufca polis çağırdı.

Kosova Parlamentosu'nda, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında çıkan kavgadan Başbakan Albin Kurti'ye su fırlatıldı. Maliye Bakanı Hekuran Murati de yumrukların hedefi olurken, olay polis müdahalesiyle sonlandırıldı.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİLER

Kosova Parlamentosu'nun bugünkü Genel Kurul oturumunda iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı. Vetevendosje Parlamento Grup Başkanı Mimoza Kusari Lila ve Sırp Listesi Parlamento Grup Başkanı Slavko Simiç arasında gerçekleşen gizli görüşmelerin ses kaydının ortaya çıkmasının ardından gergin başlayan meclis oturumunda Başbakan Albin Kurti konuyla ilgili konuşurken Kosova Demokrat Partisi Milletvekili Ganimete Musliu, kürsüde Sırpça merhaba anlamında gelen "Zdravo" tabelasının üzerine Kurti'nin fotoğrafını bıraktı.

BAŞBAKAN KURTİ'YE SU FIRLATILDI

Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi'nin ise fotoğrafı alıp yırtmasının ardından muhalefet milletvekili Mergim Lushtaku, Başbakan Kurti'ye su fırlattı. Olayı engellemeye çalışan Maliye Bakanı Hekuran Murati ise yumrukların hedefi oldu.

MECLİS BAŞKANI POLİS ÇAĞIRDI

Kavganın ortasında kalan Başbakan Kurti, korumaların yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. Meclis Başkanı Glauk Konjufca, ortamın sakinleşmemesi üzerine polis çağırdı.