Konya Büyükşehir'in Akşehir'e kazandırdığı Kapalı Pazar Yeri'nin açılışı yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akşehir ilçesine kazandırılan Kapalı Pazar Yeri'nin açılışı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın katılımıyla yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Akşehir'de esnafla ve vatandaşlarla buluşarak Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kapalı Pazar Yeri'nin açılışını gerçekleştirdi.

Akşehir Kapalı Pazar Yeri'nin açılış programında konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve 6 bin 350 metrekare alanda hizmet veren kapalı pazar alanının bugünkü değeriyle 21 milyon liraya mal olduğunu söyledi. Akkaya, "Kapalı pazar yerimiz, çelik konstrüksiyon mimari olarak projelendirilmiştir. Bu hizmetin Akşehirlilere ve pazarcı esnafımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay olmak üzere katkı veren herkese teşekkürlerimi arz ediyorum. Bundan sonra da inşallah aynı birlik ve beraberlik içerisinde Akşehirimize yatırımlarımızı Büyükşehir Belediyemiz, Akşehir Belediyemiz ve bakanlıklarımızla devam ettireceğiz inşallah. Uğur Başkanımız Akşehir'e olan sevgisi, muhabbeti ve desteğiyle maddi ve manevi her zaman yanımızda oluyor. Allah ondan razı olsun" dedi.

Başkan Altay Akşehir'e yapıla yatırımları anlattı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, göreve geldikleri günden itibaren "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla 42 bin kilometrekarelik alanın tamamına en iyi şekilde hizmet götürebilmek için gece gündüz demeden gayret ettiklerini ifade etti. Başkan Altay, "Sadece merkezde değil; tüm ilçelerimizde kalkınmayı sağlamak ve hemşerilerimize müreffeh bir yaşam sunmak için çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede de Akşehirimize çok önemli çalışmalar yaptık. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar 2022 fiyatlarıyla 600 milyon liralık yatırımı Akşehirimize kazandırmış olduk. Hayırlı olsun" dedi.

"Birlikte yol yürümeye devam edeceğiz inşallah"

"Bugün ise kapalı Pazar yerinin resmi açılışını inşallah hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız" diyen Başkan Altay, "Bu güzel eser, güncel fiyatlarla 21 milyon liralık bir maliyetle Akşehirimize kazandırılmış oldu. Akşehir Kapalı Pazar Yerimizin tüm hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu işleri yaparken en büyük destekçimiz, kıymetli Milletvekilimiz Orhan Erdem Bey. Hem devlet adamlığıyla hem nezaketiyle hem abiliğiyle hepimize bu işlerde mihmandarlık ediyor. Ben kendisine yeni döneminde hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah belediye başkanımız, milletvekilimiz, ilçe başkanımızla hem Akşehir'de hem bölgemizdeki hizmetleri birlikte yürütmeye devam edeceğiz. Birlikte yol yürümeye devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

Ülkenin yarınları için son derece kritik bir sürece girildiğini belirten Başkan Altay, "Artık Cumhuriyetin 100. yılında büyük bir şahlanışa imza atmak istiyoruz. İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı'na hazırlanan ülkemize en önemli desteği yine Akşehir verecek, yine Konya verecek. Biz Akşehir'e inanıyoruz, Akşehir'i seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Unutmayalım ki bu seçimler, sadece milletimizin ve ülkemizin değil; gönül coğrafyamızda bizler için dua eden tüm dünya mazlumlarının da kaderini belirlemiş olacak. Rabbim, çıkmış olduğumuz bu kutlu davada bizleri muvaffak eylesin, muzaffer eylesin inşallah" cümlelerini kullandı.

"Akşehir her şeyin en iyisine layık"

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise, "Hayal bile edemeyeceğimiz büyük eserler AK Parti döneminde Cumhurbaşkanımız sayesinde, onun liderliğinde ulaştı. Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde, Konyamızda da büyük yatırımlar aldık. Akşehirliler bu imkanlardan elimizden geldiği kadar yararlandı. Gıda Organize Sanayi Bölgemizin izinleri çıktı. Hastanemizi yeni yapmıştık, yetmiyor. Şimdi 150 yatak ilavesi ihalesi yapıldı. Yine, Akşehir Adliyesi'ni Akşehir'e yakışır bir şekilde yakın noktadaki yerine onun da ihalesi yapılmak üzere. Önümüzde yine yapacaklarımız var. İçinizden bir kardeşiniz olarak emrinizde, hizmetinizdeyiz. ve en iyisine layık olduğunuzu biliyorum. Bugün burada bu kapalı pazar yerinin açılışını yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanıma, Akşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı bizim kardeşimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Allah'a bin şükür Konya'yı çok güzel temsil ediyor" şeklinde konuştu.

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Tığlıoğlu ve AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu'nun da katıldığı açılış programında yapılan duayla Akşehir Kapalı Pazar Yeri'nin açılışı gerçekleşti. Açılışın ardından Başkan Altay ve protokol tezgahları gezerek pazarcı esnafına hayırlı işler temennisinde bulundu.

"Yaraları sarmak için kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz"

Açılışın ardından AK Parti Akşehir İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe merkezinde de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Devamında Akşehir Belediyesi tarafından açılan Dönemeç Kitap Kafe'yi ziyaret eden Erdem ve Başkan Altay, Akşehir Kadın Kooperatifi tarafından 2022 yılında kurulan Meyve Kurutma Tesisi'nde incelemelerde bulunarak Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti. Deprem bölgelerinden gelerek ilçede misafir edilen afetzedelere yönelik düzenlenen iftar programına da katılan Başkan Altay burada yaptığı konuşmada, "Zor günlerden geçtik ama milletimizin birlik ve beraberlik ruhu, misafirperverliği her şeyin önüne geçti. Özellikle deprem bölgesinden gelen kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum. Akşehirli tüm hemşerilerimize gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyorum. Devletimiz büyük ve güçlüdür. Yaraları sarmak için kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz. Biz de Hatay'da çok uzun süre görev yaptık ve Antakya'da deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için tüm Konya'nın birikimlerini Hatay'da gerçekleştirdik. Bugün Cumhurbaşkanımız kalıcı konutların temel atma törenlerinden birini gerçekleştiriyor. Hedefimiz, bir an önce kalıcı konutlara geçmenizle ilgili sürecin tamamlanması. Başta Cumhurbaşkanımıza ve hemşerimiz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden sizlerin sorunlarının çözümü için çaba sarf ediyoruz. Rabbim her türlü afetten bizleri korusun" diye konuştu.

"Bizlere ne düşerse emrinizde olacağız"

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de, "Yüzyılın felaketi diyoruz ya aslında milenyumun, bin yılın felaketi diyebiliriz. Gaziantep'te bin yıllık kalelerin yıkıldığı bir büyük deprem yaşadınız. Bizler de onu içimizde yaşadık, yaşıyoruz. İnşallah birlikte başaracağız. Güçlü bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanımız hemen tedbirleri aldı, gerekli talimatları verdi. Sizleri en huzurlu şekilde evlerinize, mekanlarınıza yerleştirmek hepimizin görevi. Bizlere ne düşerse emrinizde olacağız" açıklamasında bulundu.

Başkan Altay'ın ilçe programı Akşehir İplikçi Camii'nde teravih namazı sonrası vatandaşlarla gerçekleştirdiği buluşmayla son buldu. - KONYA