KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Öztürkler: "Rum Yönetimi artık tehdit ve silahlanma yerine adadaki gerçekleri kabul etmelidir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü bilimsel araştırma faaliyetlerini Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etmesine tepki göstererek, "Rum Yönetimi artık tehdit ve silahlanma politikaları yerine adadaki gerçekleri kabul etmelidir. Çünkü bizim en büyük güvencemiz Anavatan Türkiye'dir. Türkiye'nin gücü, desteği ve kararlı duruşuyla KKTC'nin haklarını, egemenliğini ve geleceğini savunmaya devam edeceğiz" dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, GKRY'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü bilimsel araştırma faaliyetlerini BM'ye şikayet etmesine sert tepki gösterdi. Rum yönetiminin BM'ye gönderdiği mektupta, Türkiye'nin "Akdeniz Araştırma 1" gemisiyle yürüttüğü bilimsel çalışmalara itiraz ettiğini belirten Öztürkler, GKRY'nin bu faaliyetlerin kendi izni olmadan gerçekleştirilemeyeceğini öne sürerek BM'den Türkiye'nin çalışmalarını engellemesini istediğini açıkladı. Öztürkler, Rum yönetiminin bu yaklaşımını Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve bölgedeki gerçekleri görmezden gelen kabul edilemez bir tutum olarak nitelendirdi. Rum yönetiminin bir taraftan Türkiye'nin bilimsel araştırmalarına karşı çıkarken diğer taraftan İsrail ve Fransa ile askeri anlaşmalar imzaladığını belirten Öztürkler, Yunan savaş uçakları ve savaş gemilerinin Ada'daki varlığının kalıcı hale getirilmesine yönelik açıklamaları da eleştirdi. Rum komandolarının Selanik'teki yürüyüşe katılmasını da askeri yakınlaşmanın bir başka göstergesi olarak değerlendiren Ziya Öztürkler, Rum yönetiminin tutumunu "açık bir çifte standart" olarak nitelendirdi.

Kıbrıs Türk halkının Ada üzerindeki haklarının görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Öztürkler, "Ancak Rum yönetiminin unuttuğu önemli bir gerçek vardır: Bu adada yalnızca Rumlar değil, egemen bir devlet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve haklarından asla vazgeçmeyecek Kıbrıs Türk halkı da vardır" ifadelerini kullandı.

"Çünkü bizim en büyük güvencemiz Anavatan Türkiye'dir"

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Kıbrıs Türk halkının güvenliği, egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne ilişkin kararlı duruşunun son derece değerli olduğunu belirten Öztürkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde KKTC ile ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çağrısının da KKTC'nin uluslararası alandaki mücadelesine verilen güçlü desteğin göstergesi olduğunu ifade etti. KKTC'nin egemenliğini, güvenliğini ve Doğu Akdeniz'deki ortak haklarını Türkiye ile birlikte savunmaya kararlı olduklarını vurgulayan Öztürkler, "Bizler, KKTC'nin egemenliğini, güvenliğini ve Doğu Akdeniz'deki ortak haklarımızı Anavatan Türkiye ile birlikte savunmaya kararlıyız. Rum Yönetimi artık tehdit, şikayet ve silahlanma politikaları yerine adadaki gerçekleri kabul etmelidir. Çünkü bizim en büyük güvencemiz Anavatan Türkiye'dir. Türkiye'nin gücü, desteği ve kararlı duruşuyla KKTC'nin haklarını, egemenliğini ve geleceğini savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkı yalnız değildir, hiçbir zaman da yalnız olmayacaktır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı