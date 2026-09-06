KKTC Başbakanı Üstel, TCG Alemdar'da Arama-Kurtarma Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından kayıplara ulaşmak amacıyla yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında görev alan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Alemdar'ı ziyaret ederek faaliyetleri yerinde inceledi.

KKTC'nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciası sonrası arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, çalışmalarda görev alan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Alemdar'ı ziyarete ederek arama kurtarma faaliyetlerini yerinde inceledi.

Üstel ve beraberindeki heyet, Girne açıklarında devam eden arama-kurtarma faaliyetlerine ilişkin Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay'dan bilgi aldı. Üstel, arama-kurtarma faaliyetlerinin son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

KKTC Başbakanı Üstel'e ziyarette, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı