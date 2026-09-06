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Bartın'da 66 yıllık hayal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla gerçeğe dönüştü

Bartın'da 66 yıllık hayal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla gerçeğe dönüştü Haber Videosunu İzle
Bartın'da 66 yıllık hayal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla gerçeğe dönüştü
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Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde 1960 yılında başlayan orman işletme müdürlüğü kurulması hayali, 66 yıl sonra gerçeğe dönüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 11728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Kocanaz Orman İşletme Müdürlüğü, Kumluca merkezli olarak kuruldu.

Bartın'ın Ulus ilçesi Kumluca beldesinde ilk kez 1960 yılında, ilçeye orman işletme müdürlüğü kurulması için başvuruda bulunuldu. Bağlı bulunduğu ilçe merkezine ve il merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kumluca beldesi, orman yoğunluğu ile hem Bartın'da hem de Karadeniz bölgesinde üst sıralarda yer alıyor.

66 YILLIK HAYALİN GERÇEK OLDU

Kumluca Belediyesi'nin orman işletme müdürlüğü kurulması için yaptığı son müracaat üzerine, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in girişimi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kocanaz Orman İşletme Müdürlüğü Kumluca beldesi merkezli olarak kuruldu.

“KUMLUCA BELDEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN İNŞALLAH”

Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt, 66 yıllık hayalin gerçek olması nedeniyle yeni kurulan işletmenin önünde yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim sizlerle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Seçim vaatlerimizden biri olan Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü, Cumhurbaşkanımızın Resmi Kararnamesi ile kurulmuş oldu. Kumlucamıza, bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü 66 yıl önce yapılan bir başvuruyla başlayan bir serüvendi. Bu serüvenin sonu mutlu bitti, 66 yıllık bir hayali gerçekleştirdik. Kocanaz Orman İşletme Müdürlüğü hepimize hayırlı uğurlu olsun. Desteklerinden dolayı başlayıp Milletvekilimiz Yusuf Ziya Aldatmaz önceki dönem Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç ve İl Başkanımız Yaşar Arslan'a çok teşekkür ediyorum. Tabii bir teşekkür de bu süreçte ve seçim döneminde gerek dualarıyla gerek oylarıyla bizlerin yanında olan tüm hemşerilerime. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Orman İşletme Müdürlüğümüz Kumluca beldemize hayırlı uğurlu olsun inşallah, bu da resmi belgemiz" dedi.

AK PARTİ BARTIN MİLLETVEKİLİ ALDATMAZ’DAN AÇIKLAMA: ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ise ''Bölgemizin zengin orman varlığının daha etkin yönetilmesine, ormancılık faaliyetlerinin güçlendirilmesine ve Kumluca’mız ile çevre köylerimizin gelişimine önemli katkılar sağlayacak bu kararın Bartın’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli kazanım için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’e hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Bartın’ımız için çalışmaya, yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi şehrimizin her köşesine ulaştırmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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