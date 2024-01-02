KKTC Başbakanı Üstel, Şampiyon Melekler davasını takip etmek üzere Şanlıurfa'ya geldi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat depremlerinde çoğunluğu KKTC'den gelen sporculardan oluşan 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'nin yıkımıyla ilgili açılan ve kamuoyunda 'Şampiyon Melekler' davası olarak adlandırılan duruşmaya katılmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Burada açıklama yapan Üstel, yarın ilk duruşmanın görüleceği davayı takip etmek üzere Adıyaman'a hareket etti.

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 35'i KKTC'li sporcu ve öğretmenlerden oluşan 'Şampiyon Melekler' kafilesinin yanı sıra toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'i ile ilgili 11 sanığın 'bilinçli taksir' suçundan yargılanacağı davayı takip etmek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, beraberindeki kalabalık bir heyetle Şanlıurfa'ya geldi. GAP Havaalanına inen Üstel'i, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile ilgili kurum kent protokolü tarafından karşılandı.

ŞAMPİYON MELEKLER DAVASI 3- 5 OCAK TARİHLERİNDE GÖRÜLECEK

İsias Otel'in yıkılmasıyla ilgili sürdürülen soruşturma sonucu savcılar tarafından hazırlanan, 5'i tutuklu 11 sanık hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8 ile 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile ilgili iddianame, 2 Aralık 2023'te kabul edildi. Kamuoyunda 'Şampiyon Melekler' davası olarak adlandırılan duruşma Adıyaman 3'ünc Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3-5 Ocak tarihlerinde görülecek.

ÜSTEL: SEMBOL DAVA

Şanlıurfa GAP Havaalanı'nda açıklama yapan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kalabalık bir heyetle Şampiyon Meleklerin adaleti için Adıyaman'a geçeceklerini belirterek, İsias Otel davasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin ortak davası olduğunu söyledi. İsias Otel davasının binlerce davadan sadece bir tanesi olmasına rağmen, bunların arasındaki en sembol davalardan biri olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, "Biz Yüce Türk adaletine güveniyoruz" dedi.

'50 BİN HAYAT NE ACIDIR Kİ, DAKİKALAR İÇERİSİNDE SON BULDU'

KKTC Başbakanı Üstel, 2023 yılının 6 Şubat tarihinde gerçekleşen Asrın Felaketinin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Milletimizin yaklaşık 50 bin ferdinin yaşamını yitirdiği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının, şampiyon meleklerimizin de içinde bulunduğu 50 bin hayat, ne acıdır ki dakikalar içinde son buldu. Bu ve benzeri şiddette depremler dünyanın pek çok ülkesinde az da olsa yaşanmaktadır. Ancak bizim kayıplarımıza bakarsanız, aradaki uçurum farkı görebilirsiniz.O yüzden, gündelik çıkarlara bakmadan, gerekli yasal tedbirleri tam ve eksiksiz uygulayarak, bunlara uymayanları da en ağır şekilde cezalandırarak bu acılardan kurtulabiliriz."

Şampiyon Meleklere mezar olan davayı yakından takip etmek ve adaletin tecelli etmesini sağlamak için duruşmayı takip ettiğini sözlerine ekleyen Başbakan Üstel, "Çünkü adalet mülkün temelidir. Buradaki mülk devlettir. Adalet yoksa devlet de olamaz. Dolayısıyla adil bir yargılanmanın ardından, sorumluluğu olan herkesin kanunların öngördüğü şekilde hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum" dedi.

Suçluların hak ettikleri en ağır cezaları almasının, gelecekte bu suçlara yeltenenlere önemli bir ders olacağına dikkat çeken Başbakan Üstel, "Bir kez daha, Adıyaman'a ve deprem felaketi yaşan tüm illere geçmiş olsun diyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum" diye konuştu.

'BİZ ET VE TIRNAK GİBİ, TEK BİR MİLLETİN AYRILMAZ İKİ PARÇASIYIZ'

Başbakan Üstel, "Biz et ve tırnak gibi, tek bir milletin ayrılmaz iki parçasıyız. Dünümüz, yarınımız, geçmişimiz, geleceğimiz hep bir olmuştur, olmaya da devam edeceğiz. Her kötü günümüzde yanımızda duran Anavatan Türkiye'ye o günlerde değil de ne zaman destek olacaktık" ifadesini kullandı.

KKTC vatandaşlarının deprem dönemi, Kıbrıs Türk tarihinin savaş yıllarından sonra belki de en büyük acıyı yaşadığını ve yaşamaya devam ettiğini dile getiren Başbakan Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acı o kadar büyük ki, hiç bir bina yıkımı olmamasına karşın koskoca kentimiz Gazimağusa ve ülkemiz hala kendine gelemedi. Şampiyon meleklerimizi kaybettik. Yaşları 10-15 arasında bulunan geleceğimizi şekillendirecek evlatlarımızı kaybettik, hocalarımızı kaybettik, vatandaşlarımızı kaybettik. Şimdi yaşanan bu kötü olayların hukuki süreci başlıyor. İlk davaları görülüyor. Bu ekip, ülke olarak bu konuya ne kadar hassasiyetle yaklaştığımızın somut bir göstergesidir." dedi.

Yaklaşık 100 kişilik bir heyetle bu davaları izlemek için Adıyaman'da bulunduklarını belirten Başbakan Üstel, "Başbakan olarak ben buradayım. Hükümetimizi temsilen 3 bakanımız yanımızda. Bu bakanlarımız aynı zamanda, deprem süresince günlerce burada kalıp arama kurtarma çalışmalarını koordine eden bakanlarımız ve ekibimiz. Ana muhalefet partisi başkanı burada. Meclisimizin deprem konuları ile ilgili kurulan izleme komitesi ve onun çok kıymetli milletvekilli üyeleri de burada. Başbakanlıkta deprem sürecini yöneten özel kriz ekibimiz burada. Barolar birliğimiz burada. Yaşamlarını yitiren şampiyon meleklerimizin ailelerinin temsilcileri burada. Sanıyorum bu ekip, ülke olarak bu konuya ne kadar hassasiyetle yaklaştığımızın somut bir göstergesidir."

Basın açıklamasının ardından KKTC Başbakanı ve beraberindeki heyet, karayoluyla Adıyaman'a hareket etti.