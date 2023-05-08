Kızılay, İmamoğlu'nu hedef gösteren çalışanlarını görevden el çektirdi

Türkiye Kızılay Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Konya'da düzenleyeceği mitingi hedef gösteren iki Kızılay çalışanına görevden el çektirdiğini açıkladı.

Erzurum mitinginde dün taşlı saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu, bugün Konya'da miting düzenleyecek. Konya'da iki Kızılay yöneticisi, dün sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda İmamoğlu'nun Konya mitingini hedef gösterdi.

Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, gülen yüz emojisiyle birlikte "Memlekette hac dönemi erken başlamış" paylaşımı yaptı. Üzülmez, "Yarın Konya'da 'Her şey çok güzel olacak' desene, bekliyoruz" dedi.

Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı da "Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gidebilir" paylaşımında bulundu.

Kızılay, bugün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki isme de Kızılay faaliyetlerinden el çektirildiğini duyurdu. Kızılay'ın açıklaması şöyle:

"Konya'da daha önce Kızılay Selçuklu Şubesi'nde gönüllü olarak görev yaparken istifa ederek ayrılan bir kişi ile Kızılay Gençlik faaliyetlerinde gönüllü olarak yer alan bir başka kişinin sosyal medyadan yaptığı ve basına yansıyan paylaşımların içeriği hiçbir şekilde kabul edilemez. Kızılay ilkelerine aykırı bu beyanlar nedeniyle haklarında inceleme başlatılmış olup, her iki kişiye de Kızılay faaliyetlerinden el çektirilmiştir."