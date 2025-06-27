Kırgız Türkleri Kültür Festivali Yozgat'ta Düzenlenecek

Kırgız Türkleri Kültür Festivali Yozgat'ta Düzenlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde 28 Haziran'da düzenlenecek Kırgız Türkleri Kültür Festivali öncesi, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev değerlendirmelerde bulundu. Büyükelçi, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde düzenlenecek olan 2'nci Kırgız Türkleri Kültür Festivali öncesi, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev festival hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde 28 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek olan Kırgız Türkleri Kültür Festivali öncesinde etkinliğe davet edilen Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, etkinliğe katılmak üzere Yozgat'a gitti. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, büyükelçiyi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vali Özkan, "Soydaşımız, kardeşimiz Kırgızistan Büyükelçimizi Yozgat'ta yiğitler şehrinde ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Yenifakılı ilçemizde Kırgız soydaşlarımız var. Yarın da onların kendi kültürü içerisinde kendi kültür dünyasını yansıtan güzel bir şenlik programları var. İnşallah büyükelçimizle birlikte oradaki programa katılacağız. Belki biz iki ülkeyiz iki devletiz ama hep söylüyoruz, can Azerbaycan'a da söylediğimiz üzere Kırgızistan'la da biz bir milletiz. Yozgat'ımızda kıymetli büyükelçimizi ve heyetini ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Yarın Yenifakılı'da düzenlenecek şenliğe bütün hemşerilerimizi davet ediyorum" dedi.

Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, "Van Erciş ilçesi Ulupamir'den gelen Kırgızlar burada yaşıyorlarmış. Biz çok memnunuz. Türk topluluklarına destekleriniz için teşekkür ederiz. Yozgat vilayetine ilk defa geliyorum. Yozgat yiğitlerin vilayeti diye Sayın Valim dile getirdi. Ankara'dan tanıdığım Yozgatlı siyasetçiler gerçekten Türk yiğitleri. Türk Dünyası değişimi bambaşka olacaktır. 21. yüzyıl İnşallah Türk Dünyasının asrı olacak. Türkiye Azerbaycan arasında 'bir millet yek devlet' stratejisi vardı. Dünya coğrafyasında yeni bir uluslararası teşkilat çıktı. Bu Türk devletler teşkilatı genel sekreteri İstanbul'da. Geleceğin dinamiklerini hazırlayan yeni bir teşkilat çıkıyor. O teşkilatla bir araya geldiğimizde her zaman dile getiriyoruz. Bugünden itibaren bir millet yedi devlet belki de yeri gelecek bir devlet bir millet olacak inşallah" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı

Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

Hükümetten kamu işçisine yaptığı ikinci zam teklifi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık

"Tam manasıyla destan yazdık" deyip güncel rakamları tek tek paylaştı
Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı

Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sürpriz sonuçlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş'a "Evet" dedi
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
'İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı' iddiasına DMM'den yanıt

"İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına yanıt
Mülteci kampından NBA'e! Khaman Maluach tarihe geçti

Mülteci kampından NBA'e uzanan yolculuk! 2.18'lik dev tarihe geçti
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu parkta ölü bulundu
Mansur Yavaş 'Siyasetten çekilirim' sözlerine açıklık getirdi

Mansur Yavaş, "Siyasetten çekilirim" restine açıklık getirdi
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.