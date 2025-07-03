Kılıçdaroğlu'nun ofisinin satış ilanı apar topar yayından kaldırıldı
CHP'nin kurultay davası üzerinden partiye geri döneceği konuşulan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmelerini yürüttüğü Ankara'daki ofis mülk sahibi tarafından satışa çıkarıldı. Gelişmenin kamuoyuna yansıması sonrasında ilanın yayından kaldırıldığı görüldü.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmelerini gerçekleştirdiği Ankara'nın Çankaya ilçesindeki ofisi, mülk sahibi tarafından satışa çıkarılırken gelişmenin kamuoyuna yansıması sonrasında ilan yayından kaldırıldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN OFİSİ SATIŞA ÇIKARILDI
CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması 8 Eylül'e ertelendi. Mahkemeden "mutlak butlan" çıkması halinde partinin başına döneceği konuşulan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da siyasi görüşmelerini yürüttüğü ofis ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çankaya'daki ofis, mülk sahibi tarafından satışa çıkarıldı.
48 MİLYON LİRA BEDEL BİÇİLDİ
Mülk sahibi, internet sitesinde yayınladığı ilanda konut için 48 milyon lira isterken, kişisel ihtiyaçlar nedeniyle satış kararını verdiğini belirtti. Söz konusu ofisin Kılıçdaroğlu tarafından boşaltılıp boşaltılmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
İLAN YAYINDAN KALDIRILDI
Ofisin satışa çıkarıldığı haberlerinin ardından söz konusu ilanın kaldırıldığı görüldü.
İlana girildiğinde "Yayında olmayan ilanlar verilerin gizliliği nedeniyle görüntülenememektedir" mesajı görülüyor.