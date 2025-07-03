Kılıçdaroğlu'nun ofisinin satış ilanı apar topar yayından kaldırıldı

Kılıçdaroğlu'nun ofisinin satış ilanı apar topar yayından kaldırıldı
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CHP'nin kurultay davası üzerinden partiye geri döneceği konuşulan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmelerini yürüttüğü Ankara'daki ofis mülk sahibi tarafından satışa çıkarıldı. Gelişmenin kamuoyuna yansıması sonrasında ilanın yayından kaldırıldığı görüldü.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmelerini gerçekleştirdiği Ankara'nın Çankaya ilçesindeki ofisi, mülk sahibi tarafından satışa çıkarılırken gelişmenin kamuoyuna yansıması sonrasında ilan yayından kaldırıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN OFİSİ SATIŞA ÇIKARILDI

CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması 8 Eylül'e ertelendi. Mahkemeden "mutlak butlan" çıkması halinde partinin başına döneceği konuşulan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da siyasi görüşmelerini yürüttüğü ofis ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çankaya'daki ofis, mülk sahibi tarafından satışa çıkarıldı.

Kılıçdaroğlu'nun ofisinin satış ilanı birdenbire yayından kaldırıldı

48 MİLYON LİRA BEDEL BİÇİLDİ

Mülk sahibi, internet sitesinde yayınladığı ilanda konut için 48 milyon lira isterken, kişisel ihtiyaçlar nedeniyle satış kararını verdiğini belirtti. Söz konusu ofisin Kılıçdaroğlu tarafından boşaltılıp boşaltılmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Kılıçdaroğlu'nun ofisinin satış ilanı birdenbire yayından kaldırıldı

Kılıçdaroğlu'nun ofisinin satış ilanı birdenbire yayından kaldırıldı

İLAN YAYINDAN KALDIRILDI

Ofisin satışa çıkarıldığı haberlerinin ardından söz konusu ilanın kaldırıldığı görüldü.

Kılıçdaroğlu'nun ofisinin satış ilanı birdenbire yayından kaldırıldı

İlana girildiğinde "Yayında olmayan ilanlar verilerin gizliliği nedeniyle görüntülenememektedir" mesajı görülüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıVATAN BOZKURTLAR:

Bunların ardından gidenlerde zerre kadar akıl varmı merak ediyorum...CHP bu ülke için en büyük tehlikedir ne kaset komploları bitiyor ne entirakaları bitiyor nede bu vatana bu devlete ihanetleri bitiyor.

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

VATAN BOZKURTLAR hassktr

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Haber Yorumlarızırzop:

ilanda 43 milyon diyor siz 48 milyon diyorsunuz, sizde habercilik zammımı yaptınız :)

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

4 2 lüks villa adına çalışma ofisi diyorlar ne ofisi resmen havaalanı gibi geniş ferah hadi biraz abartmış olabilirim ama en azından orda dolu dizgin at koşturulur hatta atı alıp üsküdara geçebilirsiniz o kadar geniş zaten garibanların hakkını öyle gösterişsiz ve sade yerde savunmak sayın kılıçtaroğluna çok yakıştı hayırlı uğurlu özelli imamoğlulu olsun

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