Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para transferi" iddiasına TÜRGEV ve Ensar Vakfı'ndan videolu yanıt - Haberler

Chp lideri Kılıçdaroğlu tarafından dün akşam saat 22:00'de yayınlanan videoda, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden ABD'ye para kaçırıldığı iddiası öne sürülmüştü. Paylaşılan videonun yankıları sürerken TÜRGEV ve Ensar Vakfı hakkındaki iddialara videolu cevap verdi.

"PARALAR NEREDE DİYE SORULUYOR, İŞTE CEVABI"

İddialara Twitter hesabından yanıt veren TÜRGEV, paylaştığı videoya "TURKEN Vakfı ile ilgili olarak Amerikan Adalet Bakanlığı'nın sitesine yüklenen belgelerde, harcamaların inşaat için olduğu açıkça yazılı olmasına rağmen, paralar nerede diye soruluyor. İşte cevabı" notunu düştü.

"BAĞIŞÇILARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Ensar Vakfı da Twitter hesabından aynı videoyu paylaşarak "Karalama kampanyasına konu olan Turken Vakfı'nın binasının inşaatında sona gelinmiştir. Bağışçılarımıza ve destekçilerimize teşekkür ederiz. Türkiye'den ABD'ye eğitim için giden gençlerimizin barınabileceği bu yurt ve kültür merkezi ülkemizin gurur kaynağı olacaktır." açıklamasını yaptı.