Kılıçdaroğlu'ndan vekil çıkaramadıkları AK Parti'nin kalesinde özeleştiri: Kabahat bizde

Meclisin tatile girmesinin ardından grup toplantılarını her hafta başka bir ilde yapma kararı alan CHP'de ilk toplantı Erzurum'da yapıldı. Taşeron işçilere kadro sözü veren Kılıçdaroğlu, partisiyle ilgili de özeleştiri yaptı.

"KABAHAT BİZDE, SOFRANIZA OTURMADIK"

Kılıçdaroğlu açıklamasında "Meclis tatile girdi, memleketin sorunlarını seyredelim, böyle bir şey yok. Bir karar aldık. Aklımıza tek bir kent geldi Erzurum. Tarihi, kadim şehir. Bir dönem bölgenin Paris'i olarak adlandırılıyordu. Bu şehir Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç noktasıydı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Erzurum milletvekiliydi. Erzurum'un hem bizim hem CHP tarihinde özel bir yeri var. Madem bu kadar önemli bir kent neden CHP'ye sempati göstermedi. Neden tek milletvekili çıkarmadı? Bu sorunun cevabını ben vereyim; kabahat CHP'lilerde. Gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik. Gel otur, derdini dinle. Biz Erzurumlularla kucaklaşmaya ve helalleşmeye geldik" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"TBMM tatile girdi ama ülkenin dertleri devam ediyor. Dertler artarak devam ediyor azalarak değil. Tarihin bizlere yüklediği bir sorumluluk var. Bu ülkenin kuruluşunda harcımız var. Bu ülkenin kuruluşunda şehitlerin kanı var, gazilerimiz, atalarımız, babalarımız var.

Biz Meclis tatile girdi, oturalım Türkiye'nin sorunlarını seyredelim böyle bir düşüncemiz yok. Karar aldık. Bir şey yapmamız lazım. Bir yerden başlamamız lazım. Nereden başlayalım? Hepimizin aklına bir tek kent geldi. Erzurum'dan başlayalım. Bir dönem bölgenin Paris'i olarak adlandırılıyordu. Bu kadim şehrimiz Milli Kurtuluş Savaşı'nın odak ve başlangıç noktasıydı. TBMM'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum milletvekiliydi. Erzurum'un hem bizim hem CHP tarihinde özel bir yeri var. Madem bu kadar önemli acaba neden CHP'ye sempati göstermedi? Neden tek bir milletvekili bile uzun süre çıkarmadı? Bu işin sorumlusu, kabahati Erzurumlularda değil CHP'lilerde yani bizlerde. İğneyi önce kendimize batıracağız. Gelmedik, sofranıza oturmadık. Erzurumlularla helalleşmeye geldik."

"TÜRKİYE'NİN DURUMU PEK PARLAK DEĞİL"

"Türkiye'nin durumu pek parlak değil. Yeni bir mücadeleyi başlatmak zorundayız. Neden yeni bir mücadele? Çünkü, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti asla bir kişiye teslim edilmedi. Bir kişiye bir devletin teslim edilmesi o devlet için bir felakettir. Hepimiz Çanakkale Savaşı'ndan söz ederiz. Çanakkale'nin her karışında binlerce şehidimizin, gazimizin acısı, gözyaşı, kanı var. Çanakkale'yi 1915'lerde geçilmez kıldık. Yedi düvele karşı mücadele ettik. Sonra bir dönem değişti. Bir kişi çıktı 'O gemileri serbest bırakın gelsinler' dedi. 1918'de. O mücadele verdiğimiz Çanakkale'den o savaştığımız bütün gemiler geldiler Dolmabahçe Sarayı'nın önünde demirlediler.

Hani biz Çanakkale Savaşı vermiştik? Dönemin padişahı, 'Bırakın herkes gelsin' dedi. Gazi Mustafa Kemal geldi Haydarpaşa'ya geldi. Gemileri gördü. 'Geldikleri gibi gidecekler' dedi. Erzurum'a geldi. Erzurum sıradan bir kongre değildir. Erzurum Kongresi, milli iradenin ilk kez çok açık bir şekilde telaffuz edildiği kongredir. 103 yıl önce toplandı.

"ÇÖZÜM ADRESİ TBMM, NİYE GELMİYORSUN?"

Şimdi, milli iradenin bir kişiye teslim edildiğini görüyoruz. 100 yıl ağır mücadeleler verdik Milli irade için. Parlamento daha dün toplandı. Olağanüstü toplantıya çağırdık sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek için. Sağlıkta şiddeti nasıl engelleriz diye. Gelmediler, katılmadılar.

Niye gelmiyorsunuz? Çözüm adresi TBMM. Niye gelmiyorsun o zaman? Gün olacak hepsi gelecekler, gün olacak o Meclis'in önündeki bayrak kayıtsız şartsız hakimiyetin millette olduğunu çok güçlü bir şekilde seslendirecek. Bunu Millet İttifakı olarak yapacağız.

"DAVULLA ZURNAYLA GÖNDERECEĞİZ"

"Türkiye olarak yaşadığımız sorunlarımız var. Bütün komşularımızla kavgalıyız. Hepsiyle niye kavgalıyız? Suriye'de namaz kılacaklardı değil mi? Ne oldu? Onlar Suriye'ye inmeden 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Resmi rakam 3 milyon 600. Sayısını kimse bilmiyor. Niçin kardeşim? Erzurumlular bunu sorgulayacak. Bugün esnaf ziyareti yaparken, 'Suriyelileri gönderecek misin?' diye sordular. Hiç kimse endişe etmesin. Hiç kimseyi ırkçılık yapmadan, onuruyla oynamadan onları kendi ülkelerine Allah nasip ederse sizlerin taktiriyle davulla zurnayla göndereceğiz. Hiç endişeniz olmasın.

"TAMAMINA KADROYU VERECEĞİZ"

Her gün yeni bir sorunla karşılaşıyoruz. PTT diye bir kurumumuz var. Bakın 14 bin taşeron çalışanı var. Taşeron işçileri örgütledim. İlk taşeron işçi örgütlenmesini Erzurum'da yaptım. Sonra diğer illerde yaptım, sonra hepsini İstanbul'da topladım. Sizin hakkınızı hukukunuzu ben savunacağım dedim. Kadro verilmez dediler sonra kadroları verdiler. Şimdi yaklaşık 100-150 bin civarında taşeron işçisi daha var kadro vermiyorlar. Erzurum'dan söz veriyorum, tamamına kadroyu vereceğiz. Buradan PTT'de çalışan 14 bin taşeron işçiye sesleniyorum, hiç meraklanmayın bu kardeşiniz yani birilerinin deyimiyle, bu Bay Kemal sizin hakkınızı teslim edecek. Hiç endişe etmeyin. Modern köleliğe son vereceğiz.

"O PARALARI SÖKE SÖKE ALACAĞIM"

Beşli çetelerin bir köprüsüne 35 milyar dolar garanti veriyorlar. Ben o paraların tamamını söke söke alacağım. Öyle Londra'daki mahkemelere gidecekler. Mahkemeyi ister Londra'ya ister Papua Yeni Gine'ye ister Japonya'ya götür ben o paraları söke söke alacağım sizden. Bu milletin hakkını hukukunu alacağım. Sizin meşhur bir barajınız vardı. 13-14 senedir yapamadılar. Yapamazlar, bunlar beşli çeteye hizmet ediyorlar. Bu kardeşiniz de halka hizmet edecek, beşli çeteye değil. Beşli çete aracı koyuyorlar 'Acaba Bay Kemal bizimle görüşür mü?' diye. Yemezler efendim, görüşmem. Ben milletimle görüşürüm."