Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye ziyaret; Kürt sorununun çözüm adresi TBMM'dir

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı TBMM'de ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı TBMM'de ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Kürt sorunu dahil, bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı TBMM'de ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Kılıçdaroğlu'na CHP'den Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Özgür Özel eşlik etti. HDP'den Parti Sözcüsü Ebru Günday ve Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da görüşmede yer aldı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise yapıcı bir görüşme gerçekleştiğini ifade ederek, "Yeni bir başlangıca ihtiyaç var. Yeni başlangıç; özgürlük ve adaletle mümkün olacaktır. Türkiye'nin bütün sorunları burada geniş bir mutabakatla çözülebilir. Burada yaptığımız konuşmalarımızı kurullarımıza taşıyıp, ittifak güçlerimizle paylaşacağız. Birkaç gün içinde kapsamlı bir açıklamada bulunacağız" dedi.