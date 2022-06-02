Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın adaylık sorusuna yanıt: Yarın erken seçimi ilan et, aynı gün adayımızı açıklayalım - Haberler

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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın adaylık sorusuna yanıt: Yarın erken seçimi ilan et, aynı gün adayımızı açıklayalım

Haberler.com - Erdem Aksoy - Politika
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın adaylık sorusuna yanıt: Yarın erken seçimi ilan et, aynı gün adayımızı açıklayalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru yöneltirken, en dikkat çekici olanı hiç kuşku yok ki "Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?" sorusuydu. Erdoğan'ın tüm sorularına akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yanıt veren Kılıçdaroğlu bu soruyu ise "Var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye, aynı gün içinde adayımızı açıklayalım. Var mı sende o yürek Erdoğan!" ifadesiyle cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin dünkü grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru yönelterek, "Buradan ben Kılıçdaroğlu'na ve milletime sesleniyorum, birkaç soru sormak istiyorum. Kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum. Bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap almaya başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelttiği 10 sorudan en dikkat çekici olanı hiç kuşku yok ki adaylık ilgili olan, "Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?" sorusuydu.

Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 sorusuna da tek tek yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, ne yanıt vereceği merakla beklenen adaylık sorusunu da es geçmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye, aynı gün içinde adayımızı açıklayalım. Var mı sende o yürek Erdoğan?" ifadesini kullandı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Politika Güncel Haberler

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