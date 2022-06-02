Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın adaylık sorusuna yanıt: Yarın erken seçimi ilan et, aynı gün adayımızı açıklayalım - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin dünkü grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru yönelterek, "Buradan ben Kılıçdaroğlu'na ve milletime sesleniyorum, birkaç soru sormak istiyorum. Kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum. Bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap almaya başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK SORUSU

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelttiği 10 sorudan en dikkat çekici olanı hiç kuşku yok ki adaylık ilgili olan, "Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?" sorusuydu.

CHP LİDERİ 10 SORUYA TEK TEK YANIT VERDİ

Akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 sorusuna da tek tek yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, ne yanıt vereceği merakla beklenen adaylık sorusunu da es geçmedi.

"VAR MI SENDE O YÜREK ERDOĞAN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye, aynı gün içinde adayımızı açıklayalım. Var mı sende o yürek Erdoğan?" ifadesini kullandı.