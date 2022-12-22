Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İBB'ye soruşturma tepkisi: Yüreğin varsa yarın seçim yap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da Kepez Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili terör soruşturmasına ilişkin raporu başsavcılığa iletmesiyle ilgili konuştu.

"YÜREĞİN VARSA YARIN SEÇİM YAP"

Soruşturmaya tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim çağrısı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Devlet böyle yönetiliyor, çürüyen bir yapı var. Bir kişiye devlet teslim edilmez. Bir kişiye devlet teslim edilirse koskoca 85 milyonluk Türkiye bir süre sonra adalet diye bağırmaya başlayacak. İnsanda biraz vicdan olur, ahlak olur, adalet duygusu olur. Bula bula hiçbir şey bulamıyorlar, birilerini görevlendircekler, birilerini suçlayacaklar. İşleri güçleri acaba biz Ekrem Bey'i oradan nasıl alacağız.16 milyonun iradesine darbe vurmak istiyorlar. Hem milli irade diyorlar, milli iradeyse İstanbullu oyunu kullandı kardeşim. İtiraz ettin, yerine yeniden seçim yapıldı sonuç gene belli. Ha diyorsan ki yeniden seçim yapacağız, gel kardeşim yarın sabah yeniden seçim yap, eğer yüreğin varsa. Yüreğin varsa gel, yarın sabah yeniden seçim yap. Hayatımda bu kadar dünya malına tamah eden başka bir yer görmedim ya." ifadelerini kullandı.

"BUNLARIN GÖZÜ TAMAMEN KARARMIŞ"

CHP lideri Kılıçdaroğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Şimdi gazetelerden öğreniyoruz, İBB Başkanı ile ilgili yeni bir suç duyurusunda bulunulmuş, teröristleri istihdam ediyormuş diye. Akıl tutulması var, bunların gözü tamamen kararmış. Kardeşim ortalıkta terörist geziyorsa sen İçişleri Bakanı değil misin? Polislerin yok mu, elini kolunu sallıyorsa sen bu teröristleri nasıl serbest bırakıyorsun. Aylardır orada çalışıyorlar. İlla ben bir şekliyle İstanbul'un rantını ben almak istiyorum diyor. Allah gözünüzü doyursun, böyle rezalet olur mu? İstanbul'un rantı İstanbullulara ait. 16 milyon İstanbullu bunu yemeyecek çeteler yiyecek diyor. İktidar olursak o çetelerin hepsinin burnundan fitil fitil getirmezsem bana da Kemal demesinler. Ne demek ya? Önce kalktı Fotoroman konuştu, İBB'de teröristler. Müfettişler gitti bir şey yok. Onları Ankara'ya çağırdı sizden bir adam olmaz dedi. Sonra AKP'den vekil adayı olan birini görevlendirdiler o da sözde müfettiş.

"HER ÖNÜNE GELENİ İNSAN TERÖRİST DİYE SUÇLAR MI?"

Neymiş terörist çalıştırıyormuş. Kim ne yaptı? Her önüne geleni insan terörist diye suçlar mı ya. Böyle bir ahlak var mıdır. Ya çoluk çocuğun ekmeğiyle insanların ekmeğiyle niye oynarsın. Siz kendi vatandaşlarınız arasında ayrımcılık yaparsanız olmaz. Demokrasiyi aldık bir kişiye bağladık.

"BEN TÜİK'İN ÖNÜNE BOŞUNA GİTMEDİM"

Bugün asgari ücret açıklandı. TÜİK'in bütün baskılamalarına rağmen, gıda enflasyonunun beş puan altında. Yani insanların mutfağına el atıyorlar. Ben TÜİK'in önüne boşuna gitmedim. İşçinin, emeklinin hakkı gasp edilmesin diye. Enflasyonu düşük gösteriyorlar ona göre zam yapıyorlar. Bu doğru değil. Eğer adalet peşinde koşacak bunu hep beraber yapmak zorundayız. KKM açıyorsun milyarlar yatıyor orada, beş kuruş vergi vermiyorlar. Sizlerin hepimizin ödediği vergilerle ödüyorlar. E emekli ekmek alırken vergi veriyor. Musluğu açtığı zaman vergi veriyor. Ben buna itiraz ettiğimde niye itiraz ediyorsun diyorlar.

"ESNAFIN, ÇİFTÇİNİN, ÜRETİCİNİN HAKKI NASIL SAVUNULACAK?"

Bir sözüm daha eğer asgari ücretle pazarlığa açlık sınırından başlarsan sonu böyle olur. Açlık sınırını kabul etmiyoruz... E kabul etseydin hiç değilse. Esnafın, çiftçinin, üreticinin hakkı nasıl savunulacak? Bir avuç kişiye milyarları aktaracaksın, milyonlara gelince gıdım gıdım vereceksin. Efendim yüksek zam yaptık... E gıda enflasyonunun 5 puan altında, gayri resmi rakamlar çok daha üstünde.

"İSTANBULLULAR HAKKIN VE ADALETİN YANINDA DURDULAR"

İBB Başkanımızla ilgili, bir seçime girildi eyvallah, seçimi kazandı eyvallah. Olması gereken neydi? Madem demokratik yollarla seçim kazanıldı, kazanan kişiye hakkını teslim etmek... Olmaz dediler, kim? Saray'ın hakimleri 'Olmaz' dedi. Aynı zarfa 4 tane oy pusulası konmuş, üçü doğru biri yanlış. Nereden biliyorsunuz? Kimse de bilmiyor ama talimat öyle. Bunu hangi vicdan hangi ahlak kabul eder? Bu milletin bir feraseti var, mazlumun yanında durma gibi bir geleneği var. 8 binlik oy, 800 bin küsura çıktı. Yani İstanbullular hakkın ve adaletin yanında durdular.

"YOLSUZLUK DOSYALARINA EL ATTI"

Göreve başladı, görevini yapıyor. 10'un üzerinde 20'nin büyük yolsuzluk dosyalarına el attı. Yani dedi ki; ben İstanbullunun hakkını yiyene vermeyeceğim bunu, adalet için vereceğim mahkemelere buna baksınlar. Hemen benim Fotoroman dediğim adam dosyaları kendisi aldı, 'Bize vereceksiniz ben bakacağım' dedi. Dosyalar kapatıldı bir tarafta duruyor. Yıllar geçti. Dosyayı alıyorsun, malı götürenlerin hesabı sorulacak sormayın diyorsun, ben bakacağım diyorsun hiç bakmıyorsun."