Kılıçdaroğlu'na hakaret eden danışmanı, özür diledi: O paylaşımları ben yapmadım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan danışmanı olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın, yıllar önce CHP liderine hakaretler ettiği bir paylaşımı ortaya çıktı. Olay CHP'lileri ayağa kaldırırken yaşanan durum nedeniyle özür dileyen Yaman, "O tweetleri ben yazmadım." dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kadın ve Aile Politikaları" konusunda Genel Başkan Danışmanı olarak atadığı Perinaz Mahpeyker Yaman'ın yıllar önceki paylaşımlarında Kılıçdaroğlu'na hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı. Konu kısa sürede gündeme otururken bir açıklama yapan Yaman ise "Son derece yakışıksız suçlamalar için buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diliyorum. Bütün samimiyetimle ve inancımla söylüyorum ki o tweetleri ben yazmadım. Telefonumun tüm sosyal medya şifrelerini yanımda çalışan personele veriyordum ve kimi zaman aylarca sosyal medya kullanmıyordum." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NA ŞÜKRANLARIMI SUNARIM" DEMİŞTİ

CHP liderinin ıslak imzası ile 'Kadın ve Aile Politikaları' konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı' olarak Perinaz Mahpeyker Yaman atanmıştı. Sosyal medya hesabından Yaman, "Bana onur duyduğum bu görevi layık gören sayın genel başkanım kemal Kılıçdaroğlu'na şükranlarımı sunarım. Allah utandırmasın inşallah" ifadelerini kullanmıştı. 28 Mayıs seçimlerinden yenilgiyle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim tartışmaları sonrası partini yönetimini yeniden şekillendirerek danışmanlarının görevlerine son vermişti.

Perinaz Mahpeyker Yaman

KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET ETTİĞİ PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Yaman'ın geçtiğimiz yıllarda Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir paylaşımında, "Yarın bu ülkede iç savaş çıksa, ülkeden ilk kaçanları başında Kemal Kılıçdaroğlu olur kanı bozuk" dediği görüldü.

ÖZÜR DİLEDİ

Ortaya çıkan paylaşım gündem olurken Yaman, özür diledi. Yazılanları kendisinin paylaşmadığını belirten Yaman şunları söyledi: "Özür dilerim. Dünden beri sosyal medya üzerinden benimle ilgili yapılan yorumları okuyunca bir açıklama yapmam gerektiğine inanıyorum. Her şeyden önce benim üzerimden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan son derece yakışıksız suçlamalar için buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diliyorum. Bütün samimiyetimle ve inancımla söylüyorum ki o tweetleri ben yazmadım. Ben bir iş kadınıyım ve bazen aylarca sahada olduğum oluyor (işim köyleri elektrik bağlantıları olduğu için) telefonumun tüm sosyal medya şifrelerini yanımda çalışan personele veriyordum ve kimi zaman aylarca sosyal medya kullanmıyordum.

"ANITKABİR'İ HEP ZİYARET EDERİM"

Evet doğrudur yıllarca AK Parti'yi destekledim çeşitli kademelerde aday adayı oldum ama hiçbir zaman Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'e saygısızlık edecek kadar vicdansız olmadım. Nitekim uzun yıllardır Anıtkabir'e hep ziyaret ederim ve onurla ziyaret etmişim. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na inandım. Bu ülkenin barış ve özgüre kavuşması için göstermiş olduğu fedakarlığı görünce Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir nefer olarak çalışmak istedim. Altı çocuk annesi ve bir iş kadını olarak bundan onur duyuyorum. Tekrar tekrar benim yazmadığım ama sizleri derinden üzen bu tweetler için hepinize özür diliyorum Saygılarımla."