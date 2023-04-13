Kılıçdaroğlu kabinesinde kimlere görev verecek? İmamoğlu ve Yavaş'a yeni görev

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması halinde kabinede kimlerin yer alacağı merak konusu olurken, gazeteci Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Portakal, Selin Sayek Böke'nin isminin aileden sorumlu bakanlık ve Dışişleri Bakanlığı için geçtiğini söyledi. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak Ekrem İmamoğlu'na Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının bağlanacağını söyleyen Portakal, "Mansur Yavaş'a ise tarımsal kalkınma bağlanacakmış." diye konuştu.

Seçim atmosferine girildikçe siyaset kulislerinden de iddialar peş peşe gelmeye başladı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması halinde kabineye kimlerin gireceği merak konusu olurken, gazeteci Fatih Portakal dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA ENGİN ÖZKOÇ

Youtube kanalındaki yayında konuşan Portakal, "Kılıçdaroğlu kazanırsa kimleri aday yapmak istiyor?" sorusunu yanıtladı. Portakal, Selin Sayek Böke'nin isminin hem aileden sorumlu bakanlık hem de Dışişleri Bakanlığı için geçtiğini söyledi. Portakal, "Çalışma Bakanı olarak Bülent Kuşoğlu ismi ön planda. İçişleri Bakanlığı için Engin Özkoç düşünülüyormuş." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ İÇİN YENİ GÖREV

"Bir bomba iddia" diyen Fatih Portakal, Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili kulislerde konuşulanları da anlattı. Portakal, "İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı düşünülüyor ya, kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrılacakmış. Çevre ve Şehircilik görevlerini iki ayrı bakan yürütecekmiş. O bakanların üstünde de İmamoğlu yer alacakmış. Koordinatör cumhurbaşkanı yardımcısı gibi yani... Mansur Yavaş'a ise tarımsal kalkınma bağlanacakmış." şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU İKİ İSİM SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz gün Çanakkale'de miting düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde kabinede Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'e bakan olarak görev vermek istediğini söylemişti.