Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebi kabul edilmeyen Et ve Süt Kurumu'na alınmadı. Kılıçdaroğlu, "Burada bulunmamın temel nedeni çocukların haklarını savunmak. Yeterli beslenme bütün çocuklar için bir haktır. Bu hakkı sağlayacak olan da sosyal devlettir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebi kabul edilmeyen Et ve Süt Kurumu'nu, beraberinde kadın milletvekilleriyle birlikte ziyaret etti. Kapıda bekleyen güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmayan Kılıçdaroğlu, burada açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, daha önce TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'na gittiğini hatırlatarak, "Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim. Burada bulunmamın temel nedeni çocukların haklarını savunmak. Kadın milletvekilleriyle beraberim. Kadın milletvekilleri, bütün anneler çocuklarının iyi beslenmesini isterler. Yeterli beslenme bütün çocuklar için bir haktır. Bu hakkı sağlayacak olan da sosyal devlettir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Bütün çocukların iyi ve yeterli beslenmeleri gerekir. Tarım Bakanı dün katıldığı bir televizyon programında, ' Türkiye'de aç ve açıkta kimse yok, herkesin karnı tok' diye bir açıklama yaptı. Tarım Bakanı'nın dünyadan haberi yok. Tarım Bakanı'nın Türkiye gerçeklerinden haberi yok" dedi.

Randevu almadan kurumları ziyaret ettiğine yönelik eleştirilen anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Randevu için telefon ettim, randevu verilmedi şu ana kadar" diye konuştu.