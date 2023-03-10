Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinden canlı yayına bağlandı: 50 bin kişinin ölümünden kim sorumlu?

Malatya'da geceyi çadırda geçirecek olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara sert sözlerle yüklendi. Sorunlarını anlatmaya çalışan depremzedelere gülerek karşılık verdiği için tepki çeken Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın istifa etmesini olağan karşıladığını belirten Kılıçdaroğlu, "50 bine yakın insan öldü, kimse istifa etmedi, bari ben istifa edeyim deme erdemini göstermiştir. 50 bin kişi hayatını kaybetti, bir Allah'ın kulu sorumluluk almadı. 50 bin kişinin ölümünden kim sorumlu?" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin vurduğu Malatya'da temaslarda bulundu. Afetzede vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu'nun geceyi Malatya'da çadırda geçireceği öğrenildi.

İKTİDARA YÜKLENDİ

Fox Tv yayınına kaldığı çadırdan bağlanan Kılıçdaroğlu, deprem nedeniyle iktidarı sert sözlerle hedef aldı. 50 bine yakın vatandaşın depremde hayatını kaybettiğini belirten Kılıçdaroğlu, iktidarın sorumluluk almamasını eleştirdi.

"50 BİNE YAKIN KİŞİ ÖLDÜ, BİR ALLAH'IN KULU SORUMLULUK ALMADI"

Problemlerini anlatmaya çalışan depremzedelere gülerek karşılık verince tepkilerin odağı haline gelen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın istifa etmesini olağan karşıladığını belirten Kılıçdaroğlu, "50 bine yakın insan öldü, kimse istifa etmedi, bari ben istifa edeyim deme erdemini göstermiştir. Bu erdemi ne sarayda, ne de sarayın bakanlarının hiçbirisinde görmedik. 50 bin kişi hayatını kaybetti, bir Allah'ın kulu sorumluluk almadı. 50 bin kişinin ölümünden kim sorumlu?" ifadelerini kullandı.

"BU KADAR HALKTAN KOPUK BİR YÖNETİM OLABİLİR Mİ?"

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Ben AK Parti'nin devlet yönetiminde şeffaflığın değil gizliliğin esas alındığının farkındayım. Her vatandaşın ödediği verginin hesabını siyasal iktidar vermek zorundadır. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kayısıları alması gerekir. Neden almıyorlar bilmiyorum. Mansur Başkan protokol imzaladı. Bir miktar kayısı alacak. Ankara'da belli yerler ayıracak. Kira almayacak, satışlarını yapıp gelir elde edecek. Bu basit çözümün iktidarın aklına gelmemesine şaşırıyorum. Bu kadar halktan kopuk bir yönetim olabilir mi?

"SOSYAL DEVLETİN HAREKETE GEÇMESİ LAZIM"

Sosyal devletin harekete geçmesi lazım. Esnafa dükkan yapmak nedir Allah aşkına. Bize yer göstersinler biz 100-150 dükkanı 1 ayda teslim ederiz onlara. Kahramanmaraş'ta insanlar sokakta tezgah açmışlar. Çok basit çözümleri bile akıl edemeyen bir yapıyla karşı karşıyayız.

"MESELE BİNA YAPMAKLA BİTMİYOR, MESELE İNSAN"

Faizi yükseltmeleri tam bir facia. Kredi verecekseniz faiz almamanız gerekiyor. Hem ana parayı hem faizi silmek zorundasınız. Bunu yapmadığınız zaman bir kenti, ekonomisini ayağa kaldıramazsınız. Akılcı bir politika değil. Akıl dışı bir politika. Bu, yönetemediklerini gösteriyor. Mesele bina yapmakla bitmiyor, mesele insan.

"ADAMIN EVİ YIKILMIŞ, SİZ FAİZİ ARTIRIYORSUNUZ"

Bunların tamamını değiştireceğiz, yeter ya! Adamın evi, dükkanı yıkılmış, siz faizi artırıyorsunuz. Sıfır faizli kredi vereceğinize bunlardan para alıyorsunuz.