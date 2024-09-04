Kılıçdaroğlu, CHP'nin İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayında Yer Almadı

Gözler Kılıçdaroğlu'nu aradı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayına' CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın katılırken Kemal Kılıçdaroğlu yer almadı

SİVAS - Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı' Sivas'ta gerçekleştirildi. Eski 3 genel başkanın yer aldığı kurultaya Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Sivas'ta 'İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı düzenlendi. Özel bir otelde gerçekleştirilen kurultay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kurultaya CHP eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, CHP genel başkanı Özgür Özel, partinin üst düzey yöneticileri, milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı. Önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda yer almadı. Kurultayda, CHP'nin gelecekteki vizyonu ve stratejileri ele alındı. Program, Genel Başkan Özel'in açılış konuşmasıyla başladı. Özel, konuşmasında Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken CHP'nin değişim ve dönüşüm sürecine vurgu yaparak, partisinin ikinci yüzyıldaki reform programını ve hedeflerini açıkladı.

"CHP, yapılan son seçimlerin ve Türkiye'nin 1. partisidir"

Konuşmasında yıl dönümü dolayısıyla Sivas Kongresi'nin önemine değinerek Atatürk'ün CHP'nin ilk kongresini Sivas kongresi olarak tanımladığını hatırlattı. Özel, "İkinci Cumhurbaşkanımız, Lozan Fatihi İsmet Paşa, 14 Mayıs 1950 akşamı seçimleri kaybettiğimizde bu yenilgiyi demokrasinin en büyük zaferi olarak nitelendirmekten bir an için tereddüt etmemiştir. Ülkemizi kurtaran, bağımsızlığı mümkün kılan partimiz, ülkemizi önce demokrasi ile sonra sosyal demokrasi ile tanıştırmıştır. Ne yazık ki partimiz son yarım asırda tek başına iktidar olma imkanından mahrum kalmış bunu başaramamıştır. Ülkeyi yönetecek sorumluluğu elinde bulunduramamıştır. Ancak bugün Sivas'ta kurucu kadrolarımıza armağan etmek isteriz ki bugün kurumuş felsefesinden saplayan CHP, yapılan son seçimlerin ve Türkiye'nin 1. partisidir. 105 yıl önce bugün Sivas kongresinde kurulan partimiz, tam 105 yıl sonra yapılan seçimleri kazanarak, 47 yıl aradan sonra Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. CHP bugün iktidarın tek ve en güçlü seçeneğidir" dedi.

"Hedefimiz Gazi Mustafa Kemal'in partisini iktidar yapmaktır"

Özel, konuşmasında planladıkları tüzük değişikliklerini gerçekleştirdikten sonra partilerini tek başına iktidar yapmayı hedeflediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Bizim kurultaylarımızın özelliği şudur. Bizim kurultaylarımız liderlerden talimat almaz. Liderlerin dediğini yapmaz. Liderlerin telgrafında ayağa kalkıp nefessiz dinleme yapmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları görev almaz, görev verir. Gazi Mustafa Kemal'in liderliğindeki Sivas kongresi, Cumhuriyet Halk Fırkasının kadrolarına, Cumhuriyetin kurucu kadrolarına, mandayı himayeyi reddetme, kurtuluşu örgütleme, bağımsızlığı ilan etme görevi vermiştir. 1972 kurultayı Bülent Ecevit'i genel bakan seçmiş, partimizin işçilerle, üretenlerle, ezilenlerle, hak arayanlarla buluşma, sosyal demokrasiyi iktidar yapma görevi vermiştir. Bülent Ecevit'te kadroları ile bu görevi yerine getirdi. 5 Kasım kurultayında bize verilen görev de partimizin önünü açacak değişimleri sağlamak ve önceki genel seçimlerde birinci parti olma göreviydi. Biz bu görevi kurultayımızdan aldık. İlk görevi başarıyla tamamladık. Şimdi bize düşen görev örgütümüzün ve milletimizin beklentilerine göre demokratik bir tüzük yapmak, güçlü bir program yapmak için ilk adımları atmaktır. Kısır kavga ve şahsi tartışmalarla değil nitelikli tartışmalarla ve kavga etmeden nitelikli bir süreci hep birlikte yürüterek, bizi çekmek istedikleri kutuplaşma oyunlarına asla gelmeden, birlik ve beraberlik içinde genel seçimlere gidip, Gazi Mustafa Kemal'in partisini iktidar yapmaktır."