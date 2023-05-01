Kılıçdaroğlu: Bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimizdir

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim milliyetçiliğimizi de sorguluyorlar. Bütün dünya bilsin. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrak ve vatan. Bayrak ve vatan bizim için vazgeçilmezdir" dedi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer eşlik etti. CHP ve İYİ Parti Manisa Milletvekili adaylarının tanıtımının yapıldığı mitingde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Birlikte yeni bir tarih yazacağız. Ülkenin huzuru, barışı, hiçbir çocuğunun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye için, Türkiye coğrafyasında herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye için birlikte tarih yazacağız. Bunun için hep birlikte sandığa gidip oyumuzu kullanacağız. Söz mü? Özellikle gençler sizden söz istiyorum. Ayrışmadan, birlikte oyun havası içinde sandığa gidip oyumuzu kullanacağız. Birlikte demokrasiyi yeniden inşa etmek için sandığa gideceğiz. Dünya siyaset tarihine çok önemli bir not bırakmış olacağız. Dünya siyaset tarihini yazanlar şunu diyecekler; 'Türkiye'de otoriter bir yönetime, Türkiye'nin gençleri sandığa giderek demokratik yollarla son verdiler' diyecekler. Bu başarı tek başına bizim gençlerimizin dünya siyaset tarihine bırakacağı çok önemli bir armağan olacak. Gençler bu ülkenin geleceği için tarih yazacaklar" ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı'nın Türkiye için dönem noktası olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Her şey çok güzel olacak. Kazanıyoruz, 86 milyon insanımız kazanıyor. Bir avuç insan kaybediyor millet kazanıyor. Bizim ekibimizde herkes 'biz' diyor. Kimse benlik peşinde değil, biz olma peşindeyiz. Beraber güzeliz, biz birlikte güzeliz. Doğusu batısı, kuzeyi güneyi ile çok güzeliz. 6 liderin bir araya geldiği Millet İttifakı Türkiye için bir dönüm noktası olacak. Biz de birlikteyiz. Tek farkımız var başkanımızla biz vallahi de billahi de kendimizi millete adadık. Parti yok partizanlık yok. Bu seçim siyasi partilerin kazanacağı seçim değil demokrasinin hak, hukuk, adaletin kazanacağı seçim. Bu seçim ekonomiyi yerle bir eden ne yazık ki ekonomiyi günü kurtarma kararları ile hiçbir şeyden haberden olmayanların yerine liyakatli insanların yöneteceği bir döneme ekonominin kazanacağı, milletin cebinin kazanacağı seçim. Bu seçim başka bir seçim. Bu seçimde bütün oylar Millet İttifakı'na, 13'üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise "Bir seçime gidiyoruz. Tanklar, toplar, tüfekler, gemiler gırla gidiyor. Acaba savaşa mı gidiyoruz. Sadece seçime gidiyoruz. 21 yıldır güzel işler de yaptınız artık hiçbir şey yapamaz hale geldiniz. Ekonomik sıkıntılar, Türkiye'de yaşananlar; mülteci deposu olduk. Uyuşturucu 10 yaşına indi. Pahalılık açlık derken son yıllarda yaptığınız çalışmalar sonuç vermedi, ekonomik olarak yapacağınız bir şey kalmadı. Sürekli olarak ya ekonomi bakanı değiştiriyorsunuz ya Merkez Bankası başkanı değiştiriyorsunuz, eskisini çağırıyorsunuz. Vereceğiniz sözlerin bir anlamı kalmadı. Tam seçime giderken pespaye bir cümle, 'Bunlar bize seçimde darbe yapacaklar.' Bizim ağzımızdan böcek çıkmayacak, böyle kötü kelimeler konuşmayacağız, sevgi hakim olacak. Ben de diyorum ki Sayın Bakan'a, ne darbesi bizim bir tek gayemiz var sizi hükümetten indireceğiz, biz idare edeceğiz. Yerlerine geçmeyeceksek seçime gitmeyelim. Seçime girmek serbest ama kazanmak yasak. Bunların demokrasi anlayışı bu" diye konuştu.