Kılıçdaroğlu: Artık Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz (2)

'BU ÜLKEYE SÖZÜM VAR'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte 'Millet Buluşmaları' kapsamında Eskişehir'in ardından Burdur'a geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Daha iyi, daha güzel günlere hep birlikte ulaşacağız. Bu ülkeye sözüm var. Bu ülkeye baharı, huzuru, kucaklaşmayı getireceğim. Kavgadan, ayrışmadan bıkmadık mı Allah aşkına? İşsizlik canımızı yakmıyor mu? Yakıyor. Bu memleketi soğana muhtaç hale getirdiler. Bütün bunları çözeceğim, emin olun Allah şahittir çözeceğim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından Ankara'ya gitmek üzere Burdur'dan ayrıldı.

Mesut MADAN/BURDUR, -