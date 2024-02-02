Kılıçdaroğlu, Akşener'in 'CHP'den para almadık' iddiasını doğruladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Parti iktidardan para aldı imasında bulunduğunu öne süren Akşener; "Kimseden 1 Liralık yardım almadık. Herkes haddini bilecek" dedi. Akşener'in sözlerini doğrulayan CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İYİ Parti ile CHP arasında herhangi bir para alışverişi asla söz konusu olmadı. Meral hanım gerçeği söylemiş" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda koltuğunu Özgür Özel'e devreden Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"DEVLETİN KURALLARI YERLE BİR EDİLDİ"

Tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Can Atalay konusu, aslında Türkiye'de hukuk düzeninin olmadığını, hukukun tamamen ayaklar altına alındığını, yargı düzeyinin de 100 yıllık cumhuriyetimizin korunan saygınlığının yerle bir edildiğini görüyoruz. Ormanda bile 'Orman Kanunu' deriz. Oranın bile kendine göre kuralı varken koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletinin var olan kuralları yargı açısından ifade edeyim tümüyle yerle bir edildi" ifadelerini kullandı.

"SARAYIN İSTEDİĞİ KARARI VERENLER TERFİ EDİYOR"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak ne demek? Bu ülkede adaletin olmadığını, bir kişinin idaresine bağlı olarak yargının karar verdiğini ve o iradeye sadık kalanların yani saraydan gelen telkinler doğrultusunda karar verenlerin belli bir zaman dilimi içinde terfi ettiklerini de görüyoruz. Alt mahkemeden Yargıtay üyesi olabiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından otomatikman Yargıtay üyesi, yani bir Yargıtay kararı altında imzası olmadan Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilme olayını yaşadık. Bunların yargı kararlarına daha doğrusu sarayın istediği şekilde karar veren yargı mensuplarının ki bunlara savcılarda dahil yükseltildiklerini görüyoruz.

Dolayısıyla uymamanın yani yargıyı ya da adaleti ayakları altına alıp çiğneyenlerin yargının önemli makamlarına taşındığını görüyoruz. Bu karşılıklı saraydan gelen telkinlere açık olmanın kapılarını açıyor ve diyor ki: 'Terfi etmenin yolu saraydan gelen telkinlere uymak, o telkinleri yerine getirirsek biz de yükseliriz'. Cumhurbaşkanın avukatları bu konuda oldukça etkililer. Ayrıca daha dramatik olanı da Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, 'Yargıda çeteleşme var' diyor. Bu iddiasıyla ilgili olarak şu ana kadar yapılan hiçbir şey yok ya da biz bilmiyoruz. Kamuoyuna açıklama yapılmıyor. O kişi Yargıtay Üyeliğine seçildi. Başsavcılığı döneminde yazdıkları, söyledikleri de büyük bir ihtimalle kapatılıp gidecek. Türkiye bu halde. Bütün bunlara rağmen çok umutsuz olmamak lazım. Türkiye'nin saygın hakimleri, saygın yargı mensupları, diri bir Türkiye Barolar Birliği var. Dolayısıyla umutsuzluğa kapılmamalıyız. Bu tür olaylar 21.yüzyıl Türkiye'sinde oluyorsa, aslında bu ülkede AKP'ye oy veren herkesin bir vicdan sorgulaması yapması lazım." dedi.

"KİM SİYASETTE ZENGİNLEŞİYORSA BİLİNİZ Kİ ÇALIYOR"

Kılıçdaroğlu, "Bürokraside liyakat kalmadı. Yargıda müthiş bir çürüme var. Yolsuzluk yapanın itibar gördüğü, ahlaklı insanın ötekileştirildiği bir süreçteyiz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü;

"Siyasette zenginleşmek mümkün değil. Kim siyasette zenginleşiyorsa biliniz ki çalıyor. Ne yazık ki ülkemizde çalan daha saygın kişi oluyor! Böyle garip bir ülke olduk."

YEREL SEÇİMLER İÇİN MİTİNG KARARI

Seçim gezilerine katılıp katılmayacağı merak edilen Kılıçdaroğlu, "Partimizin genel başkanı varken, önceki genel başkan olarak benim sahaya çıkmam yanlış anlaşılabilir" diyerek mitinglere katılmayacağını ifade etti.

AKŞENER'İN "PARA ALIŞVERİŞİ"SÖZLERİNE YANIT

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında "CHP'den bir kuruş para almadıklarına" ilişkin sözlerini de doğruladı. "İYİ Parti ile CHP arasında herhangi bir para alış verişi asla söz konusu olmadı. Meral hanım, gerçeği söylemiş" diyerek konuya açıklık getirdi.