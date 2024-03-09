Kent lokantaları polemiği! Murat Kurum 'Ben olsam utanırım' dedi, İmamoğlu 'Allah akıl versin' diyerek yanıt verdi

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, kent lokantalarıyla ilgili "Öyle 4 tane lokanta açıp 'Biz iş yaptık' diye milletin karşısına çıkmaktan utanırız" çıkışında bulundu. Kurum'un bu sözleri sorulan İmamoğlu, "O Kent Lokantaları'nda 2.5-3 milyon insan yemek yedi. Gerçekten şaşırmış durumda, zaman daraldıkça yapamayacağını anlıyor. Kendini ispat çabasında ama çok kötü cevaplar veriyor. 31 Mart'ı inşallah çıkartır" ifadeleriyle yanıt verdi.

KURUM: BEN OLSAM İSTİFA EDERİM

31 Mart tarihinde gerçekleşecek yerel seçimler yaklaştıkça adaylar arasında tansiyon da yükseliyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Pendik'te bir otelde düzenlenen Ülkü Ocakları Buluşması'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Kurum, "Metro duraklarındaki o durumu, metrobüs duraklarındaki o eziyeti görsem ben olsam emin olun istifa ederim" ifadesini kullandı.

KURUM: ÖYLE 4 TANE LOKANTA AÇIP, 'BİZ İŞ YAPTIK" DEMEKTEN UTANIRIZ

Kent lokantaları hakkında da konuşan Kurum, "Kent lokantasını bir proje olarak İstanbul'a sunmak, çok büyük bir projeymiş gibi bahsetmek bizi hayretlere düşürüyor. İki gecede İstanbul'un 39 ilçesine lokanta, sosyal tesis açarız. Bunu sanki bir işmiş gibi, sanki marifetmiş gibi anlatıp, yarım çay bardağı su verip, süt verip bunu bir hizmet gibi milleti kandırmaya yönelik söylemlerden artık biz sıkıldık, yorulduk. İstanbul'un her yerine o sosyal tesislerimizi o zarar ettirdikleri Beltur'la yeniden kazandıracağız. Öyle 4 tane lokanta açıp 'Biz iş yaptık' diye milletin karşısına çıkmaktan utanırız" dedi.

İMAMOĞLU: ÇOK KÖTÜ CEVAPLAR VERİYOR, 31 MART'I İNŞALLAH ÇIKARTIR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik'te kanaat önderleriyle bir araya geldiği program sonrasında Kurum'un Kent Lokantaları'na ilişkin sözlerine cevap verdi. Soruları yanıtlayan İmamoğlu, "Allah akıl versin. Bu laflarından sonra ben ne diyeyim. Ne dersine çalışmış, üzülüyorum. Ne bu milleti tanıyor. Yapılan iyi hizmetleri al da kopyala onlarla dalga geçme. O 'Kent Lokantaları'nda 2.5-3 milyon insan yemek yedi. Gerçekten şaşırmış durumda, zaman daraldıkça yapamayacağını anlıyor. Kendini ispat çabasında ama çok kötü cevaplar, sözler veriyor. 31 Mart'ı inşallah çıkartır" dedi.