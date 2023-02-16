Kendisine "Vitaminsiz Goebbels" diyen Kılıçdaroğlu'na Fahrettin Altun'dan yanıt: İlkokul çağı sokak mizahı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti binasında yaptığı basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u deprem konusunda eleştirerek, "Aslında biz bu İletişim Başkanlığı'nı daha önce de izlemiştik. Bu vitaminsiz Goebbels bunları bir defa yapmıyordu." dedi. Altun ise bu sözlere karşılık, "Böylesine mahşeri bir ortamda, ilkokul çağı sokak mizahı ile üretilmiş yakıştırmaların bir muhalefet lideri tarafından üretilebilmiş olması esef vericidir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti binasında yaptığı basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinin yetersiz olduğunu eleştirerek, Fahrettin Altun için, "Vitaminsiz Goebbels" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Fahrettin Altun'dan yanıt geldi.

"BÜYÜK BİR MÜCADELE VERİYORUZ"

Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu aziz milletin tarihi adeta yeniden yazan dayanışma ve birlik ruhunu ayakta tutabilmek için büyük felaketin yaşandığı ilk andan beri durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Milletimizin her büyük imtihandan hangi ruha yaslanarak çıktığını ve adeta her seferinde küllerinden nasıl doğduğunu bilerek, bu ruha saldıranlara fırsat vermemek için ülkemizin iletişim sahasını psikolojik harp unsurlarına kapatmak için büyük bir mücadele veriyoruz. " dedi.

"TÜRKİYE DÜŞMANLARININ ÇALIŞMALARMIZDAN NE KADAR RAHATSIZ OLDUKLARINI DA YAKINDAN GÖRÜYORUZ"

"Bu necip milletin fedakarlıklarının yanında bizim çalışmalarımızın adı bile anılmaya değmez, bunun da çok net farkındayız." diyen Altun, "Milletimizin yeniden başlama enerjisine halel getirmemek için çağın yeni meydan okumaları da dahil olmak üzere her türlü yalan haberle, provokasyonla ve dezenformasyonla mücadele ederken Türkiye düşmanlarının çalışmalarımızdan ne kadar rahatsız olduklarını da yakından görüyoruz. Şaşırmadığımız ancak şahit olmaktan yine de azap duyduğumuz bir başka şey ise büyük bir afet ortamında bile belli odakların muhalefet kisvesi altında dezenformasyona meşruiyet kazandırmaya çalışması ve ülkemize dönük psikolojik harbin aparatına dönüşmesidir." ifadelerini kullandı.

"İLKOKUL ÇAĞI SOKAK MİZAHI"

Altun sözlerinin devamında, "Bütün bunların üzerine verdiğimiz mücadeleden rahatsız olan ve bu büyük afetten bir cumhurbaşkanlığı adaylığı çıkarmaya çalışan bir siyasetçinin, ülkemizin iletişim sahasının muhafızlığını yapan İletişim Başkanlığımızı son derece düzeysiz bir şekilde hedef alması eklenmiştir. Böylesine mahşeri bir ortamda, ilkokul çağı sokak mizahı ile üretilmiş yakıştırmaların bir muhalefet lideri tarafından üretilebilmiş olması esef vericidir. Zira bugün ülkemizin derdi ile dertlenen kimsenin böylesi işlerle uğraşmasını mümkün kılacak ne keyfi ne de zamanı vardır.

"MİLLETİMİZİ BÖYLESİ Bİ GÜNDEMLE MEŞGUL ETTİKLERİ İÇİN BİZ ÜZGÜNÜZ"

Zira bugün ülkemizin derdi ile dertlenen kimsenin böylesi işlerle uğraşmasını mümkün kılacak ne keyfi ne de zamanı vardır. Aziz milletimizi böylesi olağanüstü bir zamanda, böylesi bir gündemle meşgul ettikleri için biz üzgünüz. Devletimiz bütün kurum ve kuruluşları ile, milletimizle el ele bu zorlu sürecin atlatılması için var gücüyle çalışmakta ve ülke olarak yeniden ayağa kalkıp eskisinden daha da güçlü hale gelebilmemiz için atılması gereken bütün adımları atmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." açıklamalarında bulundu.