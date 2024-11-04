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Kayyum kararları sonrası merak konusu oldu: YSK bu başkanların adaylıklarına nasıl onay verdi?

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Geçtiğimiz hafta İstanbul'un Esenyurt, bugün ise Mardin, Batman, Halfeti belediyelerine kayyum atanması sonrasında X platformundaki yüzlerce kullanıcı Yüksek Seçim Kurulu'nu hedef aldı. Haklarında terör soruşturmaları olduğu gerekçesiyle görevden alınan başkanların adaylığına YSK'nın nasıl onay verdiğini merak eden kullanıcılar "Bunların adaylıklarını kim onayladı?", "Adaylıkları onaylayanlar hakkında görevi ihmal suçundan neden dava açılmıyor?" sorularını yöneltti.

İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta İstanbul'un Esenyurt belediyesine, bu sabah saatlerinde ise Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında belediye başkanlarının haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alındıklarının ifade edilmesi ise X platformundaki yüzlerce kullanıcının tepkisini çekti.

ÇOK SAYIDA KULLANICI YSK'YI HEDEF ALDI

Yüksek Seçim Kurulu'nun terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınan bu kişilerin adaylıklarına nasıl onay verdiğini merak ettiklerini ifade eden çok sayıda kullanıcı YSK'ya art arda sorular yöneltti.

"BU BAŞKANLARIN ADAYLIKLARINI KİM ONAYLADI?"

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi "Bu başkanlar aday olurken Yüksek Seçim Kurulu ne yapıyordu?", "Bunların adaylıklarını kim onayladı?" ve "Neden bunlarının adaylıklarını onaylayan hakkında görevi ihmal suçundan dava açılmıyor?" sorularını yöneltti.

Kayyum kararları sonrası merak konusu oldu: YSK bu başkanların adaylıklarına nasıl onay verdi?
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımurat dural:

bugün top YSK da yarın TÜİK sonra top kime gelir meçhul.

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