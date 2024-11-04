Kayyum kararları sonrası merak konusu oldu: YSK bu başkanların adaylıklarına nasıl onay verdi?

İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta İstanbul'un Esenyurt belediyesine, bu sabah saatlerinde ise Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında belediye başkanlarının haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alındıklarının ifade edilmesi ise X platformundaki yüzlerce kullanıcının tepkisini çekti.

ÇOK SAYIDA KULLANICI YSK'YI HEDEF ALDI

Yüksek Seçim Kurulu'nun terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınan bu kişilerin adaylıklarına nasıl onay verdiğini merak ettiklerini ifade eden çok sayıda kullanıcı YSK'ya art arda sorular yöneltti.

"BU BAŞKANLARIN ADAYLIKLARINI KİM ONAYLADI?"

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi "Bu başkanlar aday olurken Yüksek Seçim Kurulu ne yapıyordu?", "Bunların adaylıklarını kim onayladı?" ve "Neden bunlarının adaylıklarını onaylayan hakkında görevi ihmal suçundan dava açılmıyor?" sorularını yöneltti.