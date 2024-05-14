Kararı valilik açıkladı! Giresun'da açık alanlarda alkol kullanımına yasak getirildi

Giresun Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sahiller, piknik alanları ve park halindeki araçlarda alkol kullanımını yasakladı. Alkol yasağının amacının, kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığın korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi olduğu ifade edildi.

KARARI VALİLİK DUYURDU

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Belediye yönetimi AK Parti'den CHP'ye geçen Giresun'da, valilik dikkat çeken bir karara imza attı. Giresun Valiliği sahiller, piknik alanları, park halindeki araçlarda alkol kullanımını yasakladı. Yasağın kapsam ve ayrıntıları ise sosyal medyadan paylaşıldı.

Valiliğin resmi sosyal medya hesabından duyurulan karar şu şekilde:

"AMAÇ: Bu karar, Giresun il sınırları içerisinde kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığın korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla alınmıştır.

KAPSAM: Bu karar, Giresun il sınırları içerisinde açıktan veya çevreyi rahatsız edecek şekilde alkol alan şahısların engellenmesi ve bu ürünlerin kullanılmasını özendiren veya teşvik edenlere yönelik alınacak tedbirler ve bu tedbirlere uymayanlara uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

GENEL ESASLAR: Giresun il sınırları içerisinde, kamunun istifadesine açık olan ve yetkili mercilerce alkol tüketimine dair ruhsatlandırma yapılmamış mahallerde alkol alarak vatandaşların sükun ve huzurunu bozanların alkol ve türevi maddelerin özendirilmesinin engellenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında;

ALKOL KULLANMANIN YASAK OLDUĞU NOKTALAR

Giresun ili sahil kısmında, kumsalda ve kayalıklarda, Aksu deresi, Batlama deresi, Büyük Güre deresi ve Küçük Güre deresi kenarında,

Parklar, çocuk oyun alanları, umuma açık bahçeler ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda

Meydan, cadde, sokaklarda ve viyadük altlarında, ceplerde, kale içinde ve çevresinde

Piknik ve gezinti alanları, meskun mahal içerisinde bulunan çeşme başları ile tarihi ve kültürel mekanlar ve mezarlıklarda

Her düzey ve türden eğitim-öğretim binaları, kurs maksatlı yerler, öğrenci yurtları ve kamu binaları ile bu binaların bahçelerinde,

İbadethaneler ve eklentileri ile bahçelerinde

Terk edilmiş yapılar ve inşa halinde bulunan yapılarda

Otogar ve terminallerde, alt veya üst geçitlerde

Otoyol ve karayolları ile mahalle yollarının kenarlarında

Seyir veya park halinde iken her türlü motorlu ulaşım araçlarının içerisinde ve üzerinde açıkta ve çevreyi rahatsız edecek şekilde alkollü içeceklerin içilmesi yasaktır."

İSTANBUL VALİLİĞİ DE YASAKLAMIŞTI

2023 yılında İstanbul Valiliği, "Alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmeler dışında" kalan halka açık alanlarda içki içilmesini yasaklamıştı.