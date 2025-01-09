Kandil, DEM Parti'nin İmralı heyetini hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrıları sonrası DEM Parti heyeti ile İmralı arasında başlayan görüşmeler ve görüşmeler sonrası heyetin siyasi partileri ziyareti kamuoyu tarafından yakından takip edilirken Kandil'den süreci zedelemeye yönelik hamleler gelmeye devam ediyor.

İMRALI HEYETİNİ HEDEF ALDILAR

Daha önce "Devlet Bahçeli, önderliği Meclis'e çağırmış. Ne demiş? Gel örgütü dağıt. Ne demek örgütü dağıt?" şeklinde bir açıklama yapan Kandil'deki terör baronlarından Murat Karasu, bu kez de İmralı'ya giden DEM heyetini hedef aldı. Kandil'in sözcüsü pozisyonundaki Karasu, yaptığı açıklamada "Bildiğim kadarıyla Sırrı Süreyya Önder yönetimde değil. Pervin Buldan HDP Eşbaşkanı. Ahmet Türk de belediye başkanıydı. DEM Parti eşbaşkanları niye yok?" diyerek süreçten duyduğu memnuniyetsizliği açıkça ifade etti.

HEYETİ ÖCALAN DA ONAYLADI

İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan daha önceki süreçlerde de görev üstlenmişlerdi. Bu heyeti Abdullah Öcalan'ın da onayladığı ifade ediliyor.

EŞBAŞKANLAR NEDEN YOK?

Gelen bilgilere göre; bıçak sırtı olarak tabir edilen bu süreçte Kandil'in sözünden çıkmayacaklarını düşündüğü için eşbaşkanlara Öcalan'ın da güvenmediği konuşuluyor. Hem İmralı'nın verdiği mesajların siyasi partilerle yapılan görüşmelerden çıkan notları Öcalan'a doğru aktarılmayacağı konusundaki endişeler de eşbaşkanların bu süreçte aktif rol almalarının önündeki bir başka engel oldu.