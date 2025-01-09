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Kandil, DEM Parti'nin İmralı heyetini hedef aldı

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"Terörsüz Türkiye" parolasıyla yürütülen süreçten memnuniyetsizliğini ifade eden Kandil'deki terör baronlarından Murat Karasu, İmralı'ya giden DEM heyetini hedef aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrıları sonrası DEM Parti heyeti ile İmralı arasında başlayan görüşmeler ve görüşmeler sonrası heyetin siyasi partileri ziyareti kamuoyu tarafından yakından takip edilirken Kandil'den süreci zedelemeye yönelik hamleler gelmeye devam ediyor.

İMRALI HEYETİNİ HEDEF ALDILAR

Daha önce "Devlet Bahçeli, önderliği Meclis'e çağırmış. Ne demiş? Gel örgütü dağıt. Ne demek örgütü dağıt?" şeklinde bir açıklama yapan Kandil'deki terör baronlarından Murat Karasu, bu kez de İmralı'ya giden DEM heyetini hedef aldı. Kandil'in sözcüsü pozisyonundaki Karasu, yaptığı açıklamada "Bildiğim kadarıyla Sırrı Süreyya Önder yönetimde değil. Pervin Buldan HDP Eşbaşkanı. Ahmet Türk de belediye başkanıydı. DEM Parti eşbaşkanları niye yok?" diyerek süreçten duyduğu memnuniyetsizliği açıkça ifade etti.

Kandil, DEM Parti'nin İmralı heyetini hedef aldı

HEYETİ ÖCALAN DA ONAYLADI

İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan daha önceki süreçlerde de görev üstlenmişlerdi. Bu heyeti Abdullah Öcalan'ın da onayladığı ifade ediliyor.

Kandil, DEM Parti'nin İmralı heyetini hedef aldı

EŞBAŞKANLAR NEDEN YOK?

Gelen bilgilere göre; bıçak sırtı olarak tabir edilen bu süreçte Kandil'in sözünden çıkmayacaklarını düşündüğü için eşbaşkanlara Öcalan'ın da güvenmediği konuşuluyor. Hem İmralı'nın verdiği mesajların siyasi partilerle yapılan görüşmelerden çıkan notları Öcalan'a doğru aktarılmayacağı konusundaki endişeler de eşbaşkanların bu süreçte aktif rol almalarının önündeki bir başka engel oldu.

Kandil, DEM Parti'nin İmralı heyetini hedef aldı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıErtan:

Yolun sonu sarı torba.

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

E ne bekliyordunuz kandilli bu saatten sonra etkisiz eleman apoyu kaale alırmı sizce. Bunlar imralıyla görüştükçe örgüt daha fazla kudurup aponun etkisiz liğini ispatlamak için sağa sola saldırır sözde itibarını yok etme derdinde

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Haber YorumlarıErcan Özdemir:

çünkü kandil demek ABD ingiltere vb dış güçler demek. paralarını alıp devlete hainlik yapmak demek. Ne giden heyet ile bağlantıları var ne kürtler ile amaç ülkenin guneyini sürekli rahatsız etmek tıpkı ermenilerin doğuda yapmak istedikleri gibi

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Haber YorumlarıİSA KARAOSMANOĞLU:

Danışıklı dövüş.

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Demem odur ki; kandilde demli çay zamanı yaklaşmıştır; bir gece ansızın, tek şekerli inşallah....

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Haber Yorumlarıserdar bob:

uyuşturucudan gelen, Suriye petrollerinden ve daha birçok yerden gelen kara para, terör yöneticilerine tatlı geliyor ve konforu bozulsun istemiyor.

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

ulan adamları şirin göstermek için terör örgütü karşıtı yaptınız. Her şey lehimize gelişirken bu görüşme nereden çıktı. Adamlar suriye de sıkışmışken fişi çek gitsin. Bunlar değilmiydi sırtını pkk ye yaslayan. ne değişti ?

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Haber YorumlarıMutlu SÜTÇÜ:

DİĞERLERİ KONUŞMAYI BİLMİYOR ONDAN.

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Haber YorumlarıZeki Sahin:

israil kızdı kürt kökenleri kandırmaya devam dedi ne barışı

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Haber YorumlarıBahadı Bey:

Mustafa Karasu değilmiydi? Ne zaman Murat oldu? Yazıyı yazan arkadaş????

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