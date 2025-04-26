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Kameralar önünde açtı! Özgür Çelik sır valizlerin içinde ne olduğunu açıkladı

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Ekrem İmamoğlu'nun 12 Ekim 2024'te Beşiktaş'taki bir otelde örgüt yöneticileri ve gizli kasalarıyla yaptığı toplantının yeni görüntüleri konuşuluyor. Görüntülerde yer alan valizlerin içinde ne olduğu tartışmalara neden olurken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik valizlerin içerisinde ne olduğunu kameralar karşısında açıkladı.

Türkiye, Ekrem İmamoğlu'nun 12 Ekim 2024 tarihinde Beşiktaş'taki bir otelde "örgüt yöneticileri ve gizli kasalarıyla" yaptığı karartılmış toplantının yeni görüntüleri konuşuyor. Görüntülerde yer alan valizler içinde ne olduğu ise büyük tartışmalara neden oldu. Tartışmalar sonrası Özgür Çelik sır valizlerin içinde ne olduğunu kameralar önünde açıkladı.

ŞÜPHELİLER OTELDE BİR ARAYA GELDİ

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 12 Ekim 2024 tarihinde Beşiktaş'ta bir otelde görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına göre, örgüt yöneticisi ve para kasası olarak nitelendirilen şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal, İmamoğlu ile otelde bir araya geldi.

KAMERALAR BANTLANDI

Görüntülerde Ekrem İmamoğlu çok net şekilde gözükürken, toplantı öncesi, İBB Özel Kalem Müdürlüğü güvenlik personeli Çağlar Türkmen tarafından, otelin iç alanlarını gören güvenlik kameralarının siyah bantla kapatıldığı anlar görüntülendi.

Kameralar önünde açtı! Özgür Çelik sır valizlerin içinde ne olduğunu açıkladı

VALİZLER BÜYÜK TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Görüntülerde, şüpheli güvenlik personeli Çağlar Türkmen'in elinde valizlerle otelden ayrıldığı gözüktü. Çağlar Türkmen'in otelden iki valizle çıkış yaptığı anlar "Valizlerde ne vardı?" tartışmasını beraberinde getirdi.

Kameralar önünde açtı! Özgür Çelik sır valizlerin içinde ne olduğunu açıkladı

ÖZGÜR ÇELİK KAMERALAR KARŞISINDA AÇIKLADI

Kamera kapatma meselesi üzerine konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "Kamera kapatma meselesini açıklayalım. Türkiye kamuoyu 2019'daki iki seçim arasında Ekrem İmamoğlu'nun bir gazeteciyle otelde yaptığı görüşmenin görüntülerinin servis edildiğini hatırlayacaktır. Yine yakın zamanda, bir karlı İstanbul gününde Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda yemek yediği görüntüleri de kamuoyuna sunulmuştu. Bu olaylar sonrası, İmamoğlu'nun güvenlik ekibi, sadece toplantı yapılan alanlarda kameraları kapatma ihtiyacı hissetti. Otelin tamamının kameraları kapatılsaydı zaten Sayın İmamoğlu'nun oraya giriş-çıkış görüntüleri de olmazdı. Kişisel verilerin korunması kapsamında, toplantı yapılan odalarda kameraların kapatılması son derece normal bir uygulamadır. Daha önce başka bir otelde ve restoranda görüntüleri servis edilen bir kişinin, güvenlik nedeniyle böyle bir önlem alması doğaldır" dedi.

Kameralar önünde açtı! Özgür Çelik sır valizlerin içinde ne olduğunu açıkladı

VALİZLERİN İÇİNDE SİNYAL KESİCİLER VAR

Kayıtlara yansıyan valiz taşıma görüntülerine ilişkin de konuşan Çelik, valizlerin içinde sinyal kesicilerin (jammer) bulunduğunu söyledi.

Yanında getirdiği iki valizi açarak sinyal kesicileri kamuoyuna gösteren Çelik, "Bu valizlerin içinde ne var? Valizlerde sinyal kesici cihazlar bulunuyor. Bu cihazlar, güvenlik ekipleri tarafından toplantılarda kullanılıyor. Neden valizle taşınıyor? Çünkü bu cihazlar 20-25 kilo ağırlığında ve elde taşımak zor. Güvenlik ekipleri bu yüzden valiz kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Kameralar önünde açtı! Özgür Çelik sır valizlerin içinde ne olduğunu açıkladı
Haberler.com / Sergen Taban - Politika
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAhmet Bayram:

neden jammer var acaba?? ne konuşuldu?? sen altı üstü belediye başkanısın ya. bu kadar gizem niye?? sonra CB koruma ordusuyla geziyor diyorsunuz. diliniz her tarafa dönüyor ama taraf olduklarınızın hatasını suçunu ihanetini kabul edin ve susun artık. insan hata yapar. hatadan ders alırsanız insansınız. yoksa sonunuz ihanet olacak

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Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

yaw bunlar harbi kendileri mal insanlarıda mal sanıyor 1 senede valizin içini değil menşesini bile değiştirirsin geç bunu var sayalım içinde sinyal kesici var ulan millet lehine devlet lehine bir görüşmeyse neden bu kadar gizli tutmaya çalıştın sen devletin istihbarar amirimisin hırsız oğlu hırsız

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Haber YorumlarıCelal Koca:

Bu kadar ahmaklık olamaz Türkiye de cemır kullanmak yasak bir belediye başkanı acaba istikbarat başkanlığı yapmaya mı başlamış.

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Haber YorumlarıSelim Demir:

ahmak özgür belediye başkanı ceymırr kullanmaz valiye gider beni koru der polis ona göre önlem alır hangi devirde yaşıyonuz

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Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

He he bizde inandık siz şakamı yapıyorsunuz aklınız mi o kadar basıyor tabiki içindeki paraları getirip göstermiceniz siz kimi kandırıyorsunuz ya bi kapansanızda ülke kurtulsa sizden ter türlü çeşit olar herşey var

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Haber YorumlarıSelim Demir:

kemal sunal filmi geldi aklıma valiz değişmiş sankii

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