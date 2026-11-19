Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kahramanmaraş'ta çöp ve atıklarla doldurulduğu ortaya çıkan iki katlı evde, kaymakamlık kararıyla başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında kamyonlarca çöp tahliye ediliyor.

SAHİBİ YOKKEN EVE YERLEŞTİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre, Onikişubat ilçesine bağlı Gayberli Mahallesi'nde yaklaşık 7 aydır evinde bulunmayan mülk sahibinin yokluğunda iki katlı eve yerleşen bir kadın, topladığı çeşitli eşya ve atıkları evin içerisine biriktirdi. Zamanla evin odaları ve yaşam alanları çöp yığınlarıyla doldu.

POLİS VE AVUKAT EŞLİĞİNDE TEMİZLİK

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine kaymakamlık kararı doğrultusunda harekete geçildi. Polis ekipleri ve avukat eşliğinde eve giden görevliler, biriken çöplerin tahliyesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda evden ilk etapta bir kamyon dolusu çöp çıkarılırken, ikinci kamyonun doldurulmasına devam edildi.

Evde biriken atıkların toplamda yaklaşık 3 kamyonu bulabileceği değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı