Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin öncelikli gündemi, Gürcistan sınırında düşen C130 askeri uçağına ait karakutunun ilk bulguları olacak. Toplantıda ayrıca Terörsüz Türkiye süreci, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler, Sudan'daki çatışmalar ile enflasyonla mücadele ve yeni yargı paketi gibi başlıklar da ele alınacak.
- Kabine bugün Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin soruşturma ve karakutunun ilk analizlerini değerlendirecek.
- Toplantıda terörle mücadele, Suriye hattındaki gelişmeler, Gazze ateşkes diplomasisi ve Sudan'daki çatışma ortamına yönelik girişimler ele alınacak.
- Ekonomi başlıklarında enflasyonla mücadele, hayat pahalılığına karşı yeni adımlar ve yeni yargı paketinin TBMM'ye sevk öncesi değerlendirilmesi yer alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak kabinenin ana başlığını, Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin yürütülen soruşturma oluşturacak. Kazadan sonra Ankara'ya getirilen karakutunun ilk analizleri ve teknik raporlar, toplantıda detaylı biçimde değerlendirilecek.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Toplantının bir diğer kritik gündemi ise Terörsüz Türkiye vizyonu olacak. Suriye hattındaki gelişmeler, terörle mücadelede gelinen son nokta ve güvenlik güçlerinin sahadaki operasyonları kabineye sunulacak. Ayrıca Gazze'de ateşkes diplomasisi ve Sudan'daki çatışma ortamına yönelik Türkiye'nin girişimleri de ele alınacak.
EKONOMİ VE YENİ YARGI PAKETİ DE GÖRÜŞÜLECEK
Ekonomiye ilişkin başlıklarda enflasyonla mücadele, hayat pahalılığına karşı atılması planlanan yeni adımlar ve güncel makro veriler değerlendirilecek. Bunun yanında, hazırlıkları süren yeni yargı paketinin TBMM'ye sevk edilmeden önce kabinede son kez ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açıklama yapması öngörülüyor.