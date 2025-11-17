Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak kabinenin ana başlığını, Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin yürütülen soruşturma oluşturacak. Kazadan sonra Ankara'ya getirilen karakutunun ilk analizleri ve teknik raporlar, toplantıda detaylı biçimde değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Toplantının bir diğer kritik gündemi ise Terörsüz Türkiye vizyonu olacak. Suriye hattındaki gelişmeler, terörle mücadelede gelinen son nokta ve güvenlik güçlerinin sahadaki operasyonları kabineye sunulacak. Ayrıca Gazze'de ateşkes diplomasisi ve Sudan'daki çatışma ortamına yönelik Türkiye'nin girişimleri de ele alınacak.

EKONOMİ VE YENİ YARGI PAKETİ DE GÖRÜŞÜLECEK

Ekonomiye ilişkin başlıklarda enflasyonla mücadele, hayat pahalılığına karşı atılması planlanan yeni adımlar ve güncel makro veriler değerlendirilecek. Bunun yanında, hazırlıkları süren yeni yargı paketinin TBMM'ye sevk edilmeden önce kabinede son kez ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açıklama yapması öngörülüyor.