Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin öncelikli gündemi, Gürcistan sınırında düşen C130 askeri uçağına ait karakutunun ilk bulguları olacak. Toplantıda ayrıca Terörsüz Türkiye süreci, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler, Sudan'daki çatışmalar ile enflasyonla mücadele ve yeni yargı paketi gibi başlıklar da ele alınacak.

  • Kabine bugün Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin soruşturma ve karakutunun ilk analizlerini değerlendirecek.
  • Toplantıda terörle mücadele, Suriye hattındaki gelişmeler, Gazze ateşkes diplomasisi ve Sudan'daki çatışma ortamına yönelik girişimler ele alınacak.
  • Ekonomi başlıklarında enflasyonla mücadele, hayat pahalılığına karşı yeni adımlar ve yeni yargı paketinin TBMM'ye sevk öncesi değerlendirilmesi yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak kabinenin ana başlığını, Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin yürütülen soruşturma oluşturacak. Kazadan sonra Ankara'ya getirilen karakutunun ilk analizleri ve teknik raporlar, toplantıda detaylı biçimde değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Toplantının bir diğer kritik gündemi ise Terörsüz Türkiye vizyonu olacak. Suriye hattındaki gelişmeler, terörle mücadelede gelinen son nokta ve güvenlik güçlerinin sahadaki operasyonları kabineye sunulacak. Ayrıca Gazze'de ateşkes diplomasisi ve Sudan'daki çatışma ortamına yönelik Türkiye'nin girişimleri de ele alınacak.

EKONOMİ VE YENİ YARGI PAKETİ DE GÖRÜŞÜLECEK

Ekonomiye ilişkin başlıklarda enflasyonla mücadele, hayat pahalılığına karşı atılması planlanan yeni adımlar ve güncel makro veriler değerlendirilecek. Bunun yanında, hazırlıkları süren yeni yargı paketinin TBMM'ye sevk edilmeden önce kabinede son kez ele alınması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna açıklama yapması öngörülüyor.

Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Yorumlar (15)

Haber YorumlarıSelim K:

Ekonomi reis gitmeden düzelmez nas dedi faiz indirdi enflasyonun babasını getirdi

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

benim merak ettiğim zaten kararları atamaları bir kişi alıyor,yapıyor kabine veya meclis diğer kurumlar ne işe yarıyor anlamıyorum

yanıt1
yanıt3
Haber YorumlarıErdinç:

Faiz düşürmek istediğinde faizin artması gerektiğini savunan tayfa şimdi faizin düşmesinden şikayet ediyor.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıGülşen Kayhan:

suriye sudan gazze şu bu başka derdi yok zaten ülkenin

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızargana:

Oraları kaderine bırakırsan oralarda hakimiyeti kuran güç sonra sana gelip senin kapına dayanacak.

yanıt10
yanıt25
Haber Yorumlarım6n7yndskn:

Ekonomi dışında herşeyi konuşun…

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

ABD ve İsrail destekli SDG/ YPG PKK'sı Suriye'de devlet kuruyor. Bunlar halâ daha Terörsüz Türkiye oyunları oynuyorlar. Suriye'deki SDG ve PYD'li PKK'lılar yok edilmedikce Terörsüz Türkiye olmaz. Bu hainler silah flan bırakmadılar, Suriye'de toplandılar.,birleştiler.

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

MÜSLÜMAN FİLİSTİN'de olması gereken ASKERÎ KARGO uçağımızın, YAHUDİ AZERBAYCAN'da ne işi var ???......... Allah (c.c) Kuran'da ENFAL SURESİ'nin 73. Ayeti'nde "MÜSLÜMANLARIN BİRBİRLERİNE YARDIM ETMELERİNİ" kesin olarak emretmiştir....... B.O.P eşbaşkanı "RECEP" Türkiye'deki Müslümanları "ALDATMAYA, UYUTMAYA" devam ediyor..... Türkiye ekonomisinin "hayatı kaymış"..... "BEN EKONOMİSİKTİM" RECEP !!!..... Piyasadaki EN BÜYÜK BANKNOTUN (200 TL.'lik banknot) değeri "5 DOLAR"..... yaparsa, AKP yapar....

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
