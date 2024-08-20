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Joe Biden, Demokratik Ulusal Konvansiyon'da konuşma yaptığı sırada ağladı

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ABD Başkanı Joe Biden, 2024 seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu. Biden'ın yerine Demokrat Parti'nin yeni adayı Kamala Harris oldu. Biden, duygusal bir veda konuşması yaptı ve Amerika'nın geleceği hakkında umutlu olduğunu belirtti. Ayrıca, eski Başkan Donald Trump'ı sert bir dille eleştirdi. Biden'ın yerini alacak Kamala Harris, eğer seçilirse Amerika'nın ilk kadın ve ilk siyahi başkanı olacak. Yapılan anketler, Harris'in Trump'a karşı bazı eyaletlerde öne geçtiğini gösteriyor.

Başkan Joe Biden, yaşı ve sağlık durumu nedeniyle 2024 seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. Bu kararın ardından, Demokrat Parti'nin yeni adayı Kamala Harris oldu.

Biden, partisinin büyük toplantısında duygusal bir veda konuşması yaptı. Sahneye çıkarken gözyaşlarını tutamadı. Kızı Ashley'nin onu tanıtmasının ardından, kalabalığa teşekkür etti.

Konuşmasında, "50 yıllık siyasi kariyerimde hatalar yaptım, ama ülkeme hep en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştım," dedi. Biden, Amerika'nın geleceği hakkında umutlu olduğunu belirtti.

Biden, Donald Trump'ı sert bir dille eleştirdi. Özellikle göçmen sorunu ve sınır güvenliği konusunda Trump'ın politikalarını yanlış bulduğunu söyledi. Ayrıca, Trump'ın demokrasiyi tehlikeye attığını iddia etti.

Dış politika konularında kendi başarılarından bahsetti. Ukrayna krizinde Rusya'ya karşı durduğunu, Gazze'deki çatışmada ise barış için çaba gösterdiğini anlattı.

Biden, yerine aday gösterilen Kamala Harris'i övdü. Harris'in seçilmesi durumunda, Amerika'nın ilk kadın ve ilk siyahi başkanı olacağını hatırlattı. Harris'in dünya liderleri tarafından saygı gören bir başkan olacağına inandığını söyledi.

Yapılan anketler, Harris'in adaylığı devraldıktan sonra Trump'a karşı bazı kritik eyaletlerde öne geçtiğini gösteriyor. Harris, yeni ekonomik planları ve farklı gruplardan aldığı destekle dikkat çekiyor.

Bu büyük parti toplantısında, eski Başkan Barack Obama, eski First Lady Michelle Obama ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton gibi önemli isimler de konuşma yapacak. Clinton, konuşmasında Trump'ı eleştirdi ve Harris'in adaylığını tarihi bir adım olarak nitelendirdi.

Bu toplantı, Demokrat Parti'nin 2024 seçimleri için stratejisini belirleyeceği çok önemli bir etkinlik. Amerikan siyasetindeki bu büyük değişim, dünya siyasetini de etkileyebilecek nitelikte. Türkiye dahil birçok ülke, bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Joe Biden, Demokratik Ulusal Konvansiyon'da konuşma yaptığı sırada ağladı

Joe Biden, Demokratik Ulusal Konvansiyon'da konuşma yaptığı sırada ağladı

Joe Biden, Demokratik Ulusal Konvansiyon'da konuşma yaptığı sırada ağladı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Politika

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