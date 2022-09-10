İzmir'in kurtuluş yıl dönümünde yaptığı konuşma nedeniyle tepki çeken Tunç Soyer'den eleştirilere yanıt: Atatürk'ün izinde yürümeye devam edeceğiz

İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde yaptığı konuşma nedeniyle AK Parti ve MHP'nin tepkisini çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eleştirilere yanıt verdi. Konu hakkında bir paylaşım yapan Soyer, "Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz." dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yaptı. Osmanlı'nın son dönemine vurgu yapan Soyer, "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi." dedi.

BAHÇELİ: İFLAH OLMAZ BİR CAHİLLİK

Soyer'in sözlerine AK Parti ve MHP'den üst üste tepkiler geldi. Zehir zemberek sözlerle Soyer'e yüklenen Bahçeli, "Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin 9 Eylül 1922 tarihinin 100'üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır." ifadelerini kullandı.

ÇELİK: ŞUURSUZLUKTUR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti'ni hedef alması şuursuzluktur. Daha önce de ifade etmiştik: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti'mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de…"

SOYER'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Dünkü kutlamalara ilişkin sosyal medyadan yeni bir paylaşım yapan Soyer, eleştirilere de yanıt verdi. "Sevgili İzmir. Dün akşam çok güzeldin!" diyerek sözlerine başlayan Soyer, "Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: