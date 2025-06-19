İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kavuncu: 'Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl'ün tarafsızlığına gölge düşmüştür'

İyi Parti Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu, TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl ile İYİ Parti Denizli Milletvekili Katip Üye Yasin Öztürk arasında yaşanan tartışmaya ilişkin, "Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl'ün tarafsızlığına gölge düşmüştür" dedi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, dün TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl ile İYİ Parti Denizli Milletvekili Katip Üye Yasin Öztürk arasında Divan Başkanlığı'nda yaşanan tartışmaya ilişkin, "DEM Parti'li George Aslan'ın yaptığı konuşmayı normalde başka bir ülkenin Meclis'inde, yabancı bir milletvekili yapsa, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, o milletvekiline beyanları üzerine ilgili ülkenin büyükelçisini Dışişleri'ne çağırır ve kendisi ile o ülkeye nota verilir. Yurt dışındaki bir Meclis'te bile bu tür beyanları bizim kabul etmemiz mümkün değil. Aslında konu CHP'yi de birebir ilgilendiren bir konudur. Zira CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu bir anıtla ilgili yorumları üzerine bu tartışmalar çıkmıştır. Biz CHP sıralarından tek bir kelime duymadık. Tekin Bingöl Ankara Milletvekili, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptığı anıtın ne olduğunun bile farkında değil" dedi.

'MİLLETVEKİLİMİZ KONUYA TPEKİ GÖSTERDİĞİNDE MİKROFONU KAPATMAK NEDİR'

Kavuncu, "Bütün bu süreç içerisinde Sayın Tekin Bingöl'ün ne bir müdahalesi oldu ne de sözünü kesme gibi bir tavrı oldu. Sonrasında bizim milletvekilimiz Şenol Sunat kürsüye çıktı. Haliyle hepimizin tepki gösterdiği, milyonların içine sindiremediği bu konuşmaya da tepki gösterdi. 'Kabul etmiyoruz. Siz bizim kutsallarımıza dil uzatamazsınız, laf söyleyemezsiniz' dedi ve mikrofonu kesildi. Taraflı bir Meclis Başkan Vekilinin yapacağı bir iştir bu. Bir milletvekili bu ülkenin tarihine, Türk tarihine hakaretler saydırıyor. Bu ülke de Sadrazamlık yapmış, Osmanlı'nın bütünlüğü için çalışmış, bu ülke için can vermiş, alçakça, haince sırtından vurularak şehit edilen Talat Paşa'ya siz 'katil' diyeceksiniz ve mikrofon sonuna kadar açık tutulacak, hiçbir tepki gösterilmeyecek. Ermenilerin bu iddialarını bu Meclis'te hangi cüretle siz savunuyorsunuz? Hadi sizin ne olduğunuzu biliyoruz ama Atatürk'ün koltuğunda oturan bir Meclis Başkan Vekili buna nasıl müdahale etmez? Buna müdahale etmediği gibi bizim milletvekilimiz konuya tepki gösterdiğinde mikrofonunu kapatmak nedir" diye konuştu.

'EĞER TAŞIYABİLECEKSENİZ MAKAMLARA OTURMALISINIZ'

Katip Üye Yasin Öztürk'e verilen kınama cezasıyla ilgili Genel Kurul'daki oylama da olumlu oy kullanan parti gruplarını eleştiren Kavuncu, şöyle devam etti: "Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl'ün tarafsızlığına gölge düşmüştür. CHP, gereğini yapmak mecburiyetindedir. Cumhuriyetin kurucu partisi olduğunu iddia eden bir parti, Meclis Başkan Vekilini koruma refleksi gösterdiği kadar bu ülkenin şehitlerine ve alçakça Ermeni diasporasının iddialarını dile getiren milletvekiline, 'Dur' deme cesaretini gösterebilmeliydi. CHP, Tekin Bingöl'ü koruduğu kadar Talat Paşa'yı muhafaza etmedi. Kendi belediye başkanlarının yaptığı anıta sahip çıkmak yerine ilk haftası olan Meclis Başkan Vekilinin oradaki tecrübesizliklerine sahip çıkmayı tercih ettiler. Makamlar taşınabiliyorsa işgal edilir, makamlara eğer taşıyabilecekseniz oturmalısınız."