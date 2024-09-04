İYİ Parti Üyeleri İçin Geliştirilen 'SenSeç' Uygulaması Hakkında Açıklama

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, parti üyeleri için geliştirilen "SenSeç" uygulamasına ilişkin, "Üyelerin yönetim mekanizmasına doğrudan dahli, birlikte karar alma ve bazen de bu kararın sorumluluğunu hep beraber taşıma gibi bir altyapıyı var etmiş olacağız." dedi.

Kavuncu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, parti üyelerinin, karar verme süreçlerinde daha etkin, daha kapsayıcı, daha katılımcı olabileceği bir yapıyı var etmek için, dijital bir uygulama geliştirdiklerini ifade etti.

Ekim ayında uygulama linklerini 400 binin üzerindeki üyelerine göndereceklerini belirten Kavuncu, tabanın sesini daha aktif duyacak hale geleceklerini söyledi.

Kavuncu, uygulamayla üyelerin Meclis çalışmalarına da katılabileceğini aktararak, "Vereceğimiz araştırma önergelerinde önceliğimizin ne olacağından tutun da, gündemdeki birçok konuyu üyelerimizin de görüşüne başvurarak, onların da karar verme süreçlerinde daha etkin olabilmesini var ediyoruz." diye konuştu.

"Üyelerimizi 'aktif ve pasif üye' tasnif edebilme imkanına kavuşacağız"

Yapay zekayı kullanarak hızlı karar alma süreçlerinde, üye ve tabanın tutumunu tahmin edebilme imkanı elde edeceklerini anlatan Kavuncu, uygulamanın 4 ana başlıkta toplandığını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"İlki, ülke gündemine dair parti üyelerimizin görüşlerini çok rahat ve hızlı bir şekilde, çok kısa bir süreç içerisinde alabilmek. Üyelerimizi, hem bölgesel hem cinsiyet hem yaş hem demografik birçok özelliklerin kırılımını alabilme imkanına sahibiz. İkincisi, Meclis'teki çalışmalarımıza yön verecek bir konsept olacak. Meclis'e gelecek kanun teklifleri, tartışılacak konularla alakalı üyelerimizden çok hızlı bir geri dönüş alabileceğiz. Üçüncüsü, üyelerimizden aldığımız geri bildirimlerin demografik bilgileri eşliğinde yapay zeka kullanarak inceleme imkanını elde etmiş olacağız. Dördüncüsü, ileride üyelerimizi 'aktif ve pasif üye' tasnif edebilme imkanına kavuşacağız. Üyelerimizden aktif olanlarla pasif olanları, partinin faaliyetlerine dahil olanları, karar süreçlerinde söz söyleyenleri, kritik konularda görüş beyan edenleri ve birçok konuda aktif üyeleri ayıklama imkanı verecek."

"Üyelerimizin, bu aplikasyon vasıtasıyla ayağına gitmiş oluyoruz"

Kavuncu, yapay zekanın uygulama için önemine işaret ederek, "Bütün üyelerimizi ekim ayında hayata sokacağımız bu uygulamayı kullanmaları yönünde teşvik etmek istiyorum. Genel merkezimize, partimizin yönetimine seslerini duyurmak isteyen üyelerimizin, bu aplikasyon vasıtasıyla ayağına gitmiş oluyoruz." dedi.

Teşkilat ziyaretleriyle hem aplikasyonu hem de mantığını üyelerle paylaşacaklarını bildiren Kavuncu, şunları kaydetti:

"Üyelerin yönetim mekanizmasına doğrudan dahli, birlikte karar alma ve bazen de bu kararın sorumluluğunu hep beraber taşıma gibi bir altyapıyı var etmiş olacağız. Bu aplikasyonla güçlü, konuşan, süreçlere dahil, karar mekanizmasında etkin olan, üyesinin sesini duyan, tabanının sesini dinleyen, geçmişte almış olduğu kararların yol açtığı sonuçlarından ders çıkarabilen ve bunu da her dönem geliştirebilen bir yapıyız. Bu projeyi de o çerçevede değerlendirmek lazım."