İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ümit Dikbayır'ın Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı

İyi Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın Genel Başkan Meral Akşener'in imzasıyla tedbirli ve kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirdi.

Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu partisinin istişare kampını İstanbul'da gerçekleştirdiklerini, partinin tüm organlarının katıldığı kampta, birlik ve mutabakatla yürüme kararlılığını ortaya koyduklarını söyledi.

Partilerinin "iyiler ve cesurlar hareketi" olduğunu ifade eden Zorlu, "Yapılmak istenen baskı ve dayatmalara, farklı saiklerle içimize sızan ve çıkarları gerçekleşmediğinde yalan ve iftiraya başvuran siyaset kalpazanlarına ve bozgunculara karşı milletin sesi olma sorumluluğundan asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı "Ülkemizde aşırı yoksulluk sınırı içinde yaşayan bulunmamaktadır" sözleri nedeniyle eleştiren Zorlu, Türkiye'nin asgari ücretli ülkesine dönüştüğünü, asgari ücretin ise tek kişi yaşatmaya yetmediğini, durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini ifade etti.

Zorlu, 20 Kasım'ın Dünya Çocuk Hakları Günü olduğuna işaret ederek, "Türkiye'de çocuklarımız gıdaya, eğitim ve sağlık hizmetlerine, teknolojik gelişmelere ve sosyal imkanlara erişimde güçlük çekiyor. Cumhuriyet'in en büyük kazanımı olan fırsat eşitliği için acı bir tabloyla karşı karşıyayız." dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Bir polis müdürünün otelinde fuhuş yapılıyor" iddiasının hatırlatılması üzerine Akşener'in konuyla ilgili bilgi ve detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile paylaştığını bildirdi.

Zorlu, "Bu konudaki hassasiyeti, konuyu sonuçlandırma konusundaki kararlılığı için bir kez daha partimiz adına Yerlikaya'ya teşekkürlerimizi sunuyorum. Konunun detayıyla ilgili Genel Başkanımız ilerleyen günlerde gerekli açıklamaları yapacaktır." diye konuştu.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin hükümlüsü Ogün Samast ile ilgili yeni iddianame hazırlığının sorulması üzerine Zorlu, şartlı salıverilmenin, bir komisyon tarafından otomatik işletildiğini belirterek, "Toplum vicdanını yaralayan böyle bir katliam karşısında, komisyonun yetkisi varsa bunu sonuna kadar kullanmasının daha iyi olacağı kanaatindeyiz. Ek iddianameyi biz de takip edeceğiz. Detaylarına vakıf değiliz." dedi.

Disipline sevk kararı

"Sakarya Milletvekilliniz Ümit Dikbayır hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklamalar yaptı. Bir süre daha bekleyip savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Bu gelişmelerle ilgili yorumunuz var mı?" sorusunu Zorlu, şöyle yanıtladı:

"Bahsettiğiniz isim bugün Genel Başkanımızın imzalarıyla, yetkileriyle tedbirli ve kesin ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. İyiler ve cesurlar hareketinin kuruluş felsefesinde, Türk milletinin bekası, milletimizin birliği ve bütünlüğü, Türk milletine dayatılan bu siyasi anlayıştan kurtulması hedefi vardır. Biz bu hedefe ilerlemeye devam ediyoruz. Bizim içimize giren, İYİ Parti'nin bu felsefesini kullanarak, daha sonra kendi çıkarları gerçekleşmediğinde bunu bir başka öyküyle millete sunmak isteyenlere iyi dikkat edilmesi lazım."

"Bizim uyarılarımız geçmişten bugüne ortada"

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 oy alan adayın seçilmesi sisteminin kaldırılmasına" ilişkin görüşünün sorulması üzerine Zorlu, ülkenin 50+1 sistemini taşımasının mümkün olmadığını söyledi.

Zorlu, "İlkesel olarak İYİ Parti açısından bu sistem tartışmalarının geldiği nokta kıymetli olmakla birlikte bizim uyarılarımız geçmişten bugüne ortadadır. Sayın Erdoğan'ı bu çağrısı sonrası yerel seçimlerde samimiyet noktasında göreceğiz." ifadesini kullandı.