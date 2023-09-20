İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını resmen ilan etti. Akşener açıklamasında "Ümit Özlale kardeşimin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını ve inşallah belediye başkanı olacağını ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde yaptığı sivri çıkışlarla adından söz ettiren ve seçimlere tek başına gireceklerini ilan eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özlale'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

"İNŞALLAH BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞINI İLAN EDİYORUM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir takım ziyaretler için İzmir'e geldi. Partisinin İzmir İl Başkanlığına geçen Akşener, burada çok sayıda partili tarafından karşılandı. Akşener açıklamasında "Ümit Özlale kardeşimin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını ve inşallah belediye başkanı olacağını ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZLALE, AKŞENER'LE FOTOĞRFINI PAYLAŞTI

Özlale'nin ise bugün sosyal medya hesabında Akşener ile bir fotoğraf paylaştığı görüldü. İYİ Partili vekil tweet'ine "20 Eylül 2020. Tam 3 yıl önce bugün. İlk günkü amaçla, ilk günkü inançla..." ifadelerini yazdı.

YEREL SEÇİMDE İTTİFAK YAPMAYACAKLAR

Akşener, dün yaptığı açıklamada "Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Türkiye için eğile büküle öldük. Bundan sonra yok. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil 2028'de de kendi başımıza gireceğiz" demişti. Öte yandan İYİ Parti'nin GİK toplantısından çıkan karar da ittifak yapılmayacağı yönündeydi.