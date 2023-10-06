İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mart ayında yapılacak yerel seçimleri için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Melih Aydın'ı aday gösterdiklerini açıkladı. Akşener, yerel seçimlere ittifak yapmadan gireceklerini yineleyerek, Seçimi kazanmak için ittifak sisteminin başarılı olmadığını gördük. An itibariyle rahmetli Elçi Bey'in dediği gibi, 'Özü başımıza, yalnız başımıza peşine gideceğiz ve göreceğiz. Boyun kaçmış, kilon kaçmış. Hep beraber göreceğiz. Bu arada benim boyum kaçmış kilom kaçmış hep beraber göreceğizö dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli programlara katılmak üzere Ankara'dan yüksek hızlı tren ile Eskişehir'e geldi. Eskişehir Tren Garı'nda İYİ Parti Eskişehir milletvekili Nebi Hatipoğlu ile partililer tarafından karşılanan Akşener, partisinin ilk başkanlığı binasına geçti. Burada partililer bir araya gelen Akşener daha sonra bir otel salonundaki 'teşkilat buluşması'na katıldı.

İYİ Parti olarak yerel seçimleri kazandıktan sonra 2028'de iktidar gelmeyi hedeflediklerini ifade eden Akşener, Biz milletimiz için her şeye razıyız. Eğer Atatürk o günkü o çok konforluydu, bu arada saraydan da bir kız alma ihtimali çok yüksekti. Çok konforluydu, onun yerine konforu bırakıp Samsun'a çıkıp ondan sonra yaşadıklarını göz önüne alırsa, yapmasaydı bugün nasıl bir Türkiye'de olurduk. Bugün bu ülkede canımız istediği gibi gezebiliyorsak o riski göze alanların ve kellesiyle top oynayanların sayesindedir. Dolayısıyla hazırlıklarımız tam kadrolarımız muhteşem ama o ittifak siyasetinin içinde kayboldu gitti. Kayboldu gitti. Çünkü ittifakın kendi içinde mecbursun ve kendini anlatabilmek, bu sefer anlatmaya kalktığı zaman suç işledin, her ikisi için de söylüyorum. Yani hem cumhur hem de millet ittifakı için söylüyorum. İttifak siyasetinin kendisi için söylüyorum. Her ikisi de aynı. Mesela netice itibariyle sayın Bahçeli'nin bir açıklaması var; 'Biz biriz ve iç içeyiz' diyor. Biz biriz ve iç içeyiz diyemediğimize göre, biz hür, bağımsız, müstakil bir siyasi partiysek, çok bedel ödemiş insanların bir araya geldiği bir yapıysak, millet için her şeyi göze almaya razı insanlarsak, aynı zamanda serden geçti ruhundaysa, aynı zamanda bu millet için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırsak bu riski de göze alıyoruz. Tartışmaya açık bir konu artık değildir. Bizim bu seçimlere kendimizin ne olduğunu anlatmak ve Eskişehir başta olmak üzere bu şehirlerde seçim kazanmak ve bu seçimin sonucunda yaptığımız icraatlarla partimizi 2028'de iktidara getirmek gibi bir hedefimiz var. Bu hedefle ilgili olarak elbette zorluklar çekeceğiz, elbette iftiralara uğrayacağız, elbette hakaretler yiyeceğiz, elbette yani ince kıyım kıyma yapmaya çalışanlar olacak. Ama vız gelecek tırs gidecek. Çünkü biz alışkınızö dedi.

'İTTİFAKIN BAŞARILI OLMADIĞINI GÖRDÜK'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak yaptıkları seçimleri kazanamadıklarını hatırlatarak, yerel seçimlere ittifak yapmadan gireceklerini söyledi. Akşener, Şimdi Aliya İzzetbegoviç'i tanırdım. Yani rahmetli Elçi Bey'i de çok yakından tanırdım. Yani idollerimden biriydi. İdman Dağı altından Bosna'ya giderim. Yani o dağın altındaki tünelde Bosna'ya bir grup kadına gidenim ben. Dolayısıyla oradaki kadınların rahminde kedi ve köpek ceninin konulduğunu görenim ben. Aynı zamanda evladı Fatih Han'ım ben. Bir tutan anlayışı, sadece onu ortadan kaldırmak ve Suriyeli kardeşlerimizi gayet mutlu bir biçimde ülkelerine geri göndermek için bile bu ülkenin demografisinin değişmesinin önüne geçmek için bile, biz iktidar olacağız, olmak zorundayız. Seçimi kazanmak için ittifak sisteminin başarılı olmadığını gördük. An itibariyle rahmetli Elçi Bey'in dediği gibi, 'Özü başımıza, yalnız başımıza peşine gideceğiz ve göreceğiz. Boyun kaçmış, kilon kaçmış. Hep beraber göreceğiz. Bu arada benim boyum kaçmış kilom kaçmış hep beraber göreceğizö şeklinde konuştu.

Meral Akşener, konuşmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Melih Aydın, Odunpazarı Belediye Başkan adayının ise Emine Edizgil olduğunu açıkladı. Akşener adaylar ve partililerle hatıra fotoğrafı çektirerek Eskişehir, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak İl ve İlçe Başkanları istişare toplantısı yaptı.