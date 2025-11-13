İYİ Parti'den Tazminat Davası Açıklaması: Türk Yargısına Güveniyoruz

İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un İYİ Partili Erhan Usta'ya açtığı manevi tazminat davasına ilişkin, "Biz Türk yargısına güvenmek istiyoruz. Parlamentoda yaşanan bu tartışmaya Türk yargısının olması gerektiği gibi bir karar vereceğine samimiyetimizle inanıyoruz" dedi.

İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Çömez, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un İYİ Partili Erhan Usta'ya açtığı tazminat davası ile ilgili, "Kurtulmuş öfkelendi, kızdı ve komisyonu terk etti. Bugün de gördük ki Sayın Erhan Usta'yı mahkemeye vermiş. 'Benim onur, şeref ve saygınlığım zedelendi' demiş. O zaman şu soruyu sormak gerekir; sizin böyle bir sevdanız var mı, yok mu, varsa nereden geliyor sorusundan; onurunuz, şerefiniz, haysiyetiniz zedeleniyorsa o zaman bu süreç neden devam ediyor? DEM Parti'nin bazı milletvekilleri de o günkü toplantıda 'Bu bir hakarettir' dediler. Bu nasıl hakaret? Komisyonda sabahtan akşama PKK ve İmralı güzellemesi yapıyorsunuz ve bunlarla ilgili soru soranlara da öfkeleniyorsunuz. Bu bir çaresizliğin, bir açmazın yansımasıdır ve milletimizin gözünün önünde cereyan etmektedir" ifadelerini kullandı.

'KOMİSYON TIKANDI VE AÇMAZA GİRDİ'

Çömez, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, "Milli Güvenlik Kurulu (MGK), PKK'nın artık bir silahlı örgüt olmaktan çıktığı yönünde bir karar alırsa bu meselenin hukuki zeminini tahkim etmiş olur" şeklindeki açıklamasını değerlendirerek, "Yani topu MGK'ya attı. MGK kim? Sayın Erdoğan. Başı kim, Sayın Erdoğan. MGK'nın bir yaptırımı var mı, yok. Meclis üzerinde bir yaptırımı var mı, yok. Peki, ne yapar? Sayın Erdoğan'a tavsiye niteliğinde bir yazı gönderir. Şimdi top MGK'ya atılıyor. Sayın Kurtulmuş'a soruyorum; komisyon tıkandı ve açmaza girdi de MGK marifetiyle buradan çözüm mü arıyorsunuz? Biz de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başta olmak üzere süreçle ilgili gerekli tavırları, eleştirileri yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bunları yaptığımız zaman da Sayın Kurtulmuş büyük bir öfke ve kızgınlıkla 'Bunu söyleyenler alçaktır' diyor. Sayın Kurtulmuş kızmanıza, öfkelenmenize gerek yok. Çaresizliğiniz ve içinde bulunduğunuz açmazı, komisyonun ne hale düştüğünü dışarıya ifade edebilmek için mahkemelere koşarak, eleştirenlere 'alçak' diyerek ya da süreçle ilgili kaygılarını ortaya koyanlara 'çakal' diyerek bu süreci yönetemezsiniz. Belli ki çaresizsiniz ama biz Türk yargısına güvenmek istiyoruz. Parlamentoda yaşanan bu tartışmaya Türk yargısının olması gerektiği gibi bir karar vereceğine samimiyetimizle inanıyoruz" diye konuştu.

'BUNUN FATURASINI TÜRKİYE ÇOK AĞIR BİR ŞEKİLDE ÖDER'

Türkiye'nin özel bir yasa ile 9 bin PKK'lı teröristi affedeceği yönünde çıkan haberleri aktaran Çömez, "Sayın Kurtulmuş'un öfke patlaması yaşaması yerine, milletvekillerini mahkemeye vermesi yerine, 'alçaklar' ya da 'çakallar' diye feryat etmesi yerine; bunlarla ilgili toplumu ve bizleri bilgilendirmesini beklerdik. Haberde böyle bir hazırlığın yapıldığını, dünyaya ve Türkiye'ye duyuruluyor. Terör örgütünün siyasi uzantısı niteliğinde faaliyet gösteren DEM Parti cenahı af kısmını kabul etmiyor. 'Biz suç işlemedik ki' diyorlar. 50 bin kişinin katledildiği alçak terör eylemlerini terör eylemi olarak kabul etmedikleri için terörsüz Türkiye lafını kabul etmiyorlar. Pişmanlık yasası var, onu da kabul etmiyorlar. 'Pişman değiliz' diyorlar. Peki, ne olacak? PKK'ya özgü bir entegrasyon yasası çıkacak. Kapalı kapılar ardındaki pazarlıkları deşifre ediyorum. İlk ipucu bu haberde, ikincisi Sayın Kurtulmuş'tan geldi. Plan şu; MGK'da PKK için 'Bunlar silahları bıraktı terör örgütü değiller' denilecek. Sonra da entegrasyon yasası çıkartılacak. Bu yasa ile PKK'nın adı anılmadan, silahı bırakmış, kendini feshetmiş örgüt üyeleri olarak kayda geçecek. Bunun hazırlığı yapılıyor. Haberde yer aldığı gibi 9 bin PKK'lı teröristin affı için böyle bir zemin hazırlanıyor. Ben buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; Pensilvanya'nın uzantıları 'Biz de vazgeçtik' derse affedecek misin? DHKP-C ve ona benzer birçok alçak terör örgütü 'Biz de vazgeçtik' derse affedecek misin? Buradan uyarıyorum, çok yanlış bir yoldasınız, çok hatalı bir yoldasınız. Kapalı kapılar ardında sürdürülen pazarlıklarla veya planlarla bu ülkeyi yönetmeye kalkmayın. Bunun faturasını hepimiz bütün Türkiye çok ağır bir şekilde öder" dedi.