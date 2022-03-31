İYİ Parti'deki depremin perde arkası! Akşener, 'ikinci adam' olarak anılan Koray Aydın'ın 2 fotoğrafından rahatsız olmuş

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı'nda kapsamlı bir değişikliğe giderek yapılanmayı yeniden oluşturdu. Daha önce Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı'na alındı. Teşkilat Başkanlığı ise doğrudan Genel Başkan Meral Akşener'e bağlandı.

Partide "ikinci adam" diye nitelendirilen Koray Aydın'ın teşkilatların başından alınması siyaset kulislerini hareketlendirdi. Gazeteci İsmail Saymaz, Akşener'in yaptığı değişikliğin altında yatan nedenleri yazdı.

"İKİNCİ ADAM" OLARAK KABUL GÖRMÜŞTÜ

Kulislerde Siyasi İşler Başkanlığı'na kaydırılan Koray Aydın'ın teşkilat başkanlığından alınmasının partiyi merkez sağa konumlandırma hamlesi diye yorumlandığını ifade eden Saymaz, "2017'de İYİ Parti kurulurken, Akşener'in genel başkanlığı, Aydın'ın da 'İkinci Adam' statüsü ittifakla kabul gördü. Ancak Aydın'ın örgütü elinde tutması muhaliflerini rahatsız etti" diye yazdı.

"EŞBAŞKANLIK OLUŞTURUYORDU"

Akşener'i 19 Mart'ta Afyon ve Uşak'ta gerçekleştirilen teşkilat toplantılarında yansıyan iki fotoğrafın rahatsız ettiğini ifade eden Saymaz, bir İYİ Partili üst düzey yöneticinin görüşlerini şöyle aktardı: "MHP'de bile bu görüntü yoktu' diyor. Aydın'ın uzun süredir yardımcıları aracılığıyla kendisine bağlı yapılar inşa ettiğini ileri sürüyor. 'Eşbaşkanlık havası oluşturuyordu. Kendisi teşvik etmemekle birlikte 'Hayır' demiyordu. Şimdi Akşener, 'Parti benim' dedi' diye konuşuyor."

Böylece Koray Aydın'ın kürsüde konuşurken, Afyon ve Uşak il başkanları yanında ellerini önden bağlamış halde ayakta durmasının ve aynı görüntünün Balıkesir'de de yaşanmasının Akşener'i rahatsız ettiği öne sürülüyor.

İŞTE YENİ BAŞKANLIK DİVANI

Öte yandan İYİ Parti'de Siyaset Akademisi Başkanlığı'nın da Genel Başkanlık bünyesinde yeniden yapılandırılacağı öğrenildi. Yeni Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu: