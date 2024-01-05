İYİ Parti, Bursa'da belediye başkan adaylarını açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa Teşkilat Buluşması'nda büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Partisinin seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini vurgulayan Akşener "Bize bir taraf diyordu ki 'PKK'lılarla el sıkışanların elini sıkıyorsunuz' bilumum elleri bıraktık. Şimdi dolayısıyla tek başımıza giriyoruz. Kimseyle el sıkışmadan, kimseye kötü bir söz söylemeden, kimseye hakaret etmeden" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Bursa Teşkilat Buluşması'na katıldı. Geçmiş seçimlerde yer aldıkları Millet İttifakı için büyük bir samimiyetle çalıştıklarını belirten Akşener, "Mesele burada bir başarı öyküsü yaratıp, 2023'te bu ucube sistemi değiştirecek, yerlere düşmüş kavramları, değerleri sokaktan toplayacak bir başarıyı elde etmekti. Biz bunu başaramadık. Çeşitli sebeplerle başaramadık. Suç benimse kabulümdür ama geldiğim bir yer var. Onun için işte hür ve müstakil girme nedenimiz budur. Geldiğim nokta şu. Bizim dışımızda herkes halinden memnunmuş. 2023'te biz başaramadık. Bütün suç benim olsun. Çekin beni kenara ama gene başarılamazdı. Çünkü tekrar söylüyorum herkes halinden memnun olmuş. Çünkü seçmenin ayağına gidip, topuk selamı verip, 'sen benim velinimetimsin' demek çok ağır, zorlu bir iştir. Tek bir kişiyi ikna etmek için 10 dakika zaman ayırmak çok maharetli bir iştir. Siz yüzünüzü ekşitip 'sen zaten şucusun, sen zaten bucusun' diyerek politika yaptığınız zaman sosyal medyadan paranız olduğu oranda, televizyondan, sosyal medyadan bu ayrışma üzerinden politika kurduğunuzda o değerler yerde kalmaya devam eder, sokakta kalmaya devam eder. İnsanlar acı çekmeye devam eder" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'E CEVAP VERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önceki gün yaptığı konuşmayı hatırlatan Akşener, "Özgür Özel dedi ki 'AK Parti'nin karşısında en güçlü adaya oy verin.' Ben de buradan diyorum ki evet, üçüncü yolun en güçlüsü biziz. İnşallah Bursa'dan Cumhuriyet Halk Partisi'ne gıcık olan da AK Parti'ye gıcık olan da Selçuk Türkoğlu'nu destekleyecek inşallah" ifadelerini kullandı.

'BİZ O İKİ PARTİYE DE DİĞERLERİNE DE OY VERENLERİN TAMAMININ OYLARINA TALİBİZ'

Yerel seçimlere müstakil olarak gireceklerinin altını çizen Akşener, "Bize bir taraf diyordu ki 'PKK'lılarla el sıkışanların elini sıkıyorsunuz' bilumum elleri bıraktık. Şimdi dolayısıyla tek başımıza giriyoruz. Kimseyle el sıkışmadan, kimseye kötü bir söz söylemeden, kimseye hakaret etmeden. AK Parti'ye oy veren seçmen de başımızın üstünde, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmen de başımızın üstünde. Biz o iki partiye de diğerlerine de oy verenlerin tamamının oylarına talibiz. Aziz milletim çalmayan çaldırmayan, gencinin ve yaşlısının yanında olan, istihdam yaratan bir belediyecilik anlayışını gördükten sonra da 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirecek cumhurbaşkanının şu hazirunun içinden çıkacağına eminim" açıklamasında bulundu.

TÜRKOĞLU, KÜRSÜYE SÜPÜRGE VE KÜREKLE ÇIKTI

İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, projelerini anlatmak için kürsüye çıktığı sırada belediye temizlik işçisi yeleği giyip, eline süpürge ve kürek alarak göreve hazır olduğunu belirtti. Türkoğlu, "Nasıl bir göreve talip olduğumuzun farkındayız. Bursa'nın şehremini olmanın ağır mesuliyetini omuzlarımıza verdiği yükün farkındayız. Yıllardır vandallar gibi yönetilen Bursa'yı yeniden imar etmenin zorluklarının bilincindeyiz" dedi.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI TANITTI

Akşener, programda partisinin Bursa ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. İYİ Parti'nin yerel seçimlere katılacak ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Büyükorhan Belediye Başkan adayı: Sevim Alkış

Gemlik Belediye Başkan adayı: Ertuğrul Yavuz

Gürsu Belediye Başkan adayı: Av. Levent Çelik

Harmancık Belediye Başkan adayı: Mehmet Aslan

İznik Belediye Başkan adayı: Av. Mustafa Küçük

Karacabey Belediye Başkan adayı: Fatih Karabatı

Keles Belediye Başkan adayı: İsmail Yeni

Orhangazi Belediye Başkan adayı: İsmail Kaya

Orhaneli Belediye Başkan adayı: Mümtaz Aslan

Osmangazi Belediye Başkan adayı: Orkun Özeller

Yenişehir Belediye Başkan adayı: Ercan Özel

Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı: İsa Söğüt.