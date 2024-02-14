Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısındaki kavga sonrası, Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Ankara'da İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında kavga çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gözü önünde cereyan eden olayda, Etimesgut adayının eski AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Hilmi Özer olmasına tepki gösteren bazı partililer salonda slogan attı. Gergin anlar saniye saniye kameraya yansırken İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı.

İyi Parti'nin bugün yapılan Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında, Etimesgut Belediyesi başkan adayı Hilmi Özer'in adaylığı ilçe teşkilatınca protesto edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de salonda bulunduğu o anlarda arbede yaşandı. Olayın ardından Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevinden alındı, yerine ise Akif Sarper Önder atandı.

İYİ PARTİ'DE ADAY TANITIM TOPLANTISINDA GERGİNLİK

İYİ Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı için genel merkezde düzenlenen törende kavga çıktı. Etimesgut adayının eski AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Hilmi Özer olmasına salondaki bazı partililer, tepki gösterdi. Etimesgut İlçe Teşkilatı üyeleri, "Teşkilat istemiyor", "Mansur Başkan" şeklinde sloganlar attı. Tepki gösteren partililer, yaşanın arbedenin ardından görevlilerce salondan çıkarıldı. Etimesgut Teşkilat üyelerinin Yenimahalle'den aday gösterilen Sevin Çağlayan'ı istediği de öne sürüldü.

İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısındaki kavga, Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'ı koltuğundan etti

MANSUR YAVAŞ'A DESTEK, KÜRŞAD ZORLU VE BURAK AKBURAK'A İSTİFA SLOGANLARI

Olaylar sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın lehine sloganlar atılırken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ve İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak'a istifa sloganları atıldı.

İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısındaki kavga, Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'ı koltuğundan etti

AKŞENER: BURADA BAĞIRAN ARKADAŞLARIN AHLAKINI SİZİN VİCDANINIZA BIRAKIYORUM

İYİ Parti lideri Akşener yaptığı açıklamada, "Sevin gerçekten çok çalışkan bir kızım. Sevin'e dedim ki bazı yerlerde zorluğumuz var, 'Şuraya olur musun' dedim, o da 'Meral Abla baş üstüne' dedi. Şimdi herkesin huzurunda diyorum ki Sevin benim kızımdır. Burada bağıran arkadaşlarımın ahlakını sizin vicdanınıza bırakıyorum. An itibarıyla hepsi gitmiştir." diye konuştu.

İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısındaki kavga, Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'ı koltuğundan etti

İYİ PARTİ ANKARA İL BAŞKANI YENER YILDIRIM GÖREVDEN ALINDI

Aday tanıtım toplantısında yaşanan gerginliğin ardından Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevinden alındı. Yıldırım'ın yerine ise Akif Sarper Önder atandı.

İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısındaki kavga, Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'ı koltuğundan ettiİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Yener Yıldırım

Kaynak: AA / Politika

Etimesgut Belediyesi Yener Yıldırım Meral Akşener İYİ Parti Ankara Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Turist rehberleri kanunu nedir, kimler turist rehberi ve seyahat acentesi olabilir 2024? Lazio - Bayern Münih maçı CANLI izle! 14 Şubat Lazio - Bayern Münih maçı canlı yayın izle! Rüyada siyah at görmek! Rüyada Siyah at görmek diyanet! Pişmanlık sözleri: Pişmanlık ile ilgili sözler nelerdir? En pişmanlık duyulan sözler! Son pişmanlık sözleri, son pişmanlık neye yarar sözleri! 1. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 1. Birinci Cumhurbaşkanı kimdir? 1. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Warriors LA Clippers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 15 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! Philadelphia 76ers Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 10 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! 2. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 2. İkinci Cumhurbaşkanı kimdir? 2. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! Rüyada balina görmek ne demektir? Rüyada balina görmek anlamı nedir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hakim Ziyech yok mu? Sparta Prag maçında Hakim Ziyech neden yok? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Galatasaray - Sparta Prag maçının oranları ne, kim favori?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title