İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısındaki kavga sonrası, Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı

İyi Parti'nin bugün yapılan Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında, Etimesgut Belediyesi başkan adayı Hilmi Özer'in adaylığı ilçe teşkilatınca protesto edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de salonda bulunduğu o anlarda arbede yaşandı. Olayın ardından Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevinden alındı, yerine ise Akif Sarper Önder atandı.

İYİ PARTİ'DE ADAY TANITIM TOPLANTISINDA GERGİNLİK

İYİ Parti'nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı için genel merkezde düzenlenen törende kavga çıktı. Etimesgut adayının eski AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Hilmi Özer olmasına salondaki bazı partililer, tepki gösterdi. Etimesgut İlçe Teşkilatı üyeleri, "Teşkilat istemiyor", "Mansur Başkan" şeklinde sloganlar attı. Tepki gösteren partililer, yaşanın arbedenin ardından görevlilerce salondan çıkarıldı. Etimesgut Teşkilat üyelerinin Yenimahalle'den aday gösterilen Sevin Çağlayan'ı istediği de öne sürüldü.

MANSUR YAVAŞ'A DESTEK, KÜRŞAD ZORLU VE BURAK AKBURAK'A İSTİFA SLOGANLARI

Olaylar sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın lehine sloganlar atılırken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ve İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak'a istifa sloganları atıldı.

AKŞENER: BURADA BAĞIRAN ARKADAŞLARIN AHLAKINI SİZİN VİCDANINIZA BIRAKIYORUM

İYİ Parti lideri Akşener yaptığı açıklamada, "Sevin gerçekten çok çalışkan bir kızım. Sevin'e dedim ki bazı yerlerde zorluğumuz var, 'Şuraya olur musun' dedim, o da 'Meral Abla baş üstüne' dedi. Şimdi herkesin huzurunda diyorum ki Sevin benim kızımdır. Burada bağıran arkadaşlarımın ahlakını sizin vicdanınıza bırakıyorum. An itibarıyla hepsi gitmiştir." diye konuştu.

İYİ PARTİ ANKARA İL BAŞKANI YENER YILDIRIM GÖREVDEN ALINDI

Aday tanıtım toplantısında yaşanan gerginliğin ardından Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevinden alındı. Yıldırım'ın yerine ise Akif Sarper Önder atandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Yener Yıldırım