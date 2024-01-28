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İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi gözaltına alındı

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İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına alındı.

İstanbul Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'ne Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi can verirken polis, saldırıyla ilişkisi olduğu düşünülen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Sarıyer'deki Santa Maria (Aziz Meryem) Kilisesi'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi gözaltına alındı

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri kilise saldırısıyla bağlantısı olduğu düşünülen 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

VALİ GÜL: YARALIMIZ YOK

İstanbul Valisi Davut Gül de canlı yayında yaptığı açıklamada, "Hepimizin başı sağ olsun. Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. 1972 doğumlu vatandaşımız hayatını kaybetti. Tek kişiye saldırı oldu, yaralı yok. Failler bulunacak ve adli makamlara teslim edilecek." dedi.

İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi gözaltına alındıİstanbul Valisi Davut Gül

Olayın nasıl gerçekleştiği sorusuna ise Gül şu yanıtı verdi: "2 maskeli kişi, 1 kişiye ateş ediyor ve şahıs hayatını kaybediyor. Polis ve savcılarımızın araştırmaları devam ediyor."

İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi gözaltına alındı

YAYIN YASAĞI KARARI VERİLDİ

Saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul sulh ceza hakimliği tarafından olay ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.

İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi gözaltına alındı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KİLİSE RAHİBİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti.

İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi gözaltına alındı

"GEREKEN ADIMLAR ATILIYOR"

Erdoğan, "Tüm cemaate başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tüm teşkilat arama faaliyetleri içerisinde. Faillerin yakalanması için gereken adımlar atılıyor." dedi.

İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi gözaltına alındı

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başsavcılığın soruşturma başlattığını belirterek, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." dedi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

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Yorumlar (1)

Osman Tokgonul:

Keşke diğer cinayetlerde de bu kadar hızlı , bu kadar hırslı olaydınız . Maalesef çoğu faili meçhul oldu !!!

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