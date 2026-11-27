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Gürcistan'ın Batum kentinde bir grup, Beşiktaş taraftarı Türk üniversite öğrencilerine saldırdı. Saldırıda bir öğrenci omzundan bıçakla yaralandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde dün akşam oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçında Gürcistan polisinin Türk taraftarlara uyguladığı orantısız güç ve sonrasında yaşananlar sıcaklığını korurken, bu akşam da Batum'da üniversite eğitimi için bulunan Beşiktaş taraftarı 2 genç dolaşırken, 3-4 kişilik Gürcü grup yanlarına yaklaşarak boyunlarındaki Beşiktaş atkılarını çıkarmalarını istedi. Batum Hilton Oteli yakınında yaşanan olayda Türk gençlerin kendilerine direnmeleri ve Beşiktaş atkısını kendilerine vermemesi üzerine gençler darbedilirken, bir genç ise omzundan bıçaklandı.

Otel görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi istenirken, sağlık ekipleri, yaralı taraftara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası Türkiye'nin Batum Başkonsolusluğu yetkilileri de devreye girerek Gürcü makamları ile görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı