Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından çok sayıda gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla Saraçhane'de toplanan grup, Bozdoğan Kemeri üzerinden Taksim'e yürümek istedi.

GÖSTERİCİLER İLE POLİS ARASINDA ARBEDE

Göstericiler, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine taş, meşale, şişe ve yanıcı madde attı. Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

POLİS, BİBER GAZI İLE MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis, uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı kullanarak müdahale etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE AİLESİNE HAKARET

Öte yandan bazı göstericilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine hep bir ağızdan defalarca hakaretler savurduğu görüldü.

BAKAN YERLİKAYA: ALÇAKÇA HAKARETLERİ LANETLİYORUM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu olayın ardından bir açıklama yaptı. Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır." ifadelerini kullandı.

"43 PROVOKATÖR GÖZALTINA ALINDI"

İlerleyen saatlerde konuya ilişkin bir açıklama daha yapan Yerlikaya, "Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sert tepki gösterdi. Yılmaz, şunları söyledi: "Sokaklarda Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik zehirli dil kullananları lanetliyorum. Buhadsiz ve edepsiz dil; milletimizin ortak değerlerine, demokrasiye ve hukuk devletine zerre kadar inanmayanlara yakışır. Bu aşağılık dile zemin hazırlayanlar toplumsal gerilim oluşturmayı hedefleyenler, utanç verici suçlarını gizleme çabası içinde olanlardır."

ALTUN: BU AŞAĞILIK HAKARETLERİN HESABI MUTLAKA SORULACAKTIR

Olaya bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "İstanbul'daki protesto gösterilerinde bir kısım kendini bilmez ahlaksızın Sayın Cumhurbaşkanımıza, ahirete irtihal etmiş rahmetli annesine ve ailesine yönelik sarf ettiği hakaretleri şiddetle kınıyorum. Hiçbir izahatı olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacaktır. Ağızlarından pislik saçan bu şeref yoksunlarını bu hakaretlere teşvik edenlerin de kimler olduğunu ve neye hizmet ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Ahlaki sınır tanımayan bir grup densizin arkasına saklanıp Türk milletinin kutsallarına, Türk milletinin iradesiyle seçilmiş ve ülkemiz için gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu hakaretleri ettiren o korkak şahıs ve grupları uyarıyoruz: Milletin sabrıyla oynamayın! Gençleri kışkırtıp yarın utanacakları bu rezillikleri onlara yaşatmayın! Şiddeti, ahlaksızlığı, densizliği teşvik etmeyin. Bu kepazeliklere bir son verin!"

ÇELİK: BU HAYSİYET YOKSUNLARININ DAVRANIŞI KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepkisini, "İstanbul'daki gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik hakaret içeren sözler sarfedenleri lanetliyoruz. Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır. Bu ahlaksızları teşvik edenler de bu ahlaksız provokatörlüğün altında kalacaklardır. Günlerdir zehirli bir dil kullanarak saldırganlığa zemin hazırlayanlar alınlarına bu ahlaksız provokasyonun etiketini yapıştırmışlardır. Net şekilde ifade ediyoruz: bu saldırgan ahlaksızlığı yapanlar ve teşvik edenler karşılarında bizi ve millet iradesini en kararlı ve tavizsiz şekilde bulacaktır." ifadeleriyle dile getirdi.