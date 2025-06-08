İsrail'den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit

İsrail'den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit
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İsrail'den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'ye doğru ilerleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait yardım gemisine yönelik yaptığı açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri'ne, Madleen gemisinin Gazze'ye ulaşmasını engellemeleri için talimat verdim. Antisemitik Greta ve arkadaşlarına açıkça söylüyorum: Geri dönün, çünkü Gazze'ye ulaşamayacaksınız" dedi. Gemide Türk aktivist Yasemin Acar da yer alıyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dünyaca ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg'in de aralarında yer aldığı 12 kişiyle Gazze'ye yönelik İsrail'in ambargosunu aşmak amacıyla Mısır kara sularında ilerleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu'na (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait insani yardım yüklü Madleen gemisini tehdit etti.

İsrail, Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Filosu'nu tehdit etti

"GERİ DÖNÜN, ÇÜNKÜ GAZZE'YE ULAŞMAYACAKSINIZ"

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve deniz kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı görüşmenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Katz, şu ifadeleri kullandı: "İsrail ordusuna Madleen nefret filosunun Gazze'ye ulaşmasını engellemek için ne gerekiyorsa yapmaları yönünde talimat verdim. Yahudi karşıtı (antisemitik) Greta ve Hamas propaganda sözcülerine açıkça söylüyorum: Geri dönün, çünkü Gazze'ye ulaşmayacaksınız." Katz, İsrail'in Gazze'deki ablukayı kırmayı amaçlayan her türlü girişime "deniz, hava ve karada harekete geçeceğini" dile getirdi.

"GERİ DÖNMEYECEĞİZ"

Avrupa Parlamentosu Üyesi Rima Hassan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geri dönmeyeceğiz. Gazze Şeridi'ne ulaşmamızı engellemek isteyen İsrailli yetkililer tarafından yasa dışı bir şekilde alıkonulmamıza 24 saatten az bir süre kaldı. Artık sizinle iletişim kuramaz hale geldiğimizde, bu yolculuk boyunca bize büyük destek olan seferberliğinizi sürdürmenizi sizden rica ediyorum ve size güveniyorum" dedi.

İsrail, Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Filosu'nu tehdit etti

İTALYA'DAN YOLA ÇIKMIŞTI

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

GEMİDE TÜRK AKTİVİST DE VAR

Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham'in ve Türk insan hakları aktivisti Yasemin Acar'ın da olduğu 12 kişi bulunuyor. Yelkenli şu sıralarda Mısır kara sularında ilerliyor.

İsrail, Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Filosu'nu tehdit etti

KOALİSYONUN BAŞKA BİR GEMİSİNE GEÇEN AY İHA İLE SALDIRILMIŞTI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonunun "Conscience" gemisi Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

Kaynak: AA / Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

katil ile bak birde antisemitizmden bahsediyor bravo sana greta bin tane yüz bin tane araba bedelsin

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Batirirlar sizi... dalgiclaei gelir dibinizi deler hissetmezsiniz bile...

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Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Yardıma gidiyor gavurlar. Acılarına dayanamadıklari icin. Yanlışı gördükleri icin. Siz nerdesiniz?

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