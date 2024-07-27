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İsrail Dışişleri Bakanı: Hizbullah ve Lübnan'a karşı savaşa yaklaşıyoruz

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İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının ardından Hizbullah ve Lübnan'a karşı topyekun bir savaşa yaklaştıklarını açıkladı. Saldırı sonucunda 10 İsrailli hayatını kaybetti.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Hizbullah ve Lübnan'a karşı topyekun bir savaş anına yaklaşıyoruz" dedi.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'a düzenlenen saldırının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sert açıklamalarda bulundu. Katz, "Hizbullah'ın bugünkü saldırısı tüm kırmızı çizgileri aştı ve buna uygun bir karşılık verilecek. Hizbullah ve Lübnan'a karşı topyekun bir savaş anına yaklaşıyoruz" dedi.

Netanyahu, ABD dönüşünü erkene çekti

ABD'de temaslarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'den İsrail'e dönüşünü erkene çekti. Netanyahu'nun uçağının mümkün olan en erken saatte kalkması talimatı verdiği ifade edildi. Netanyahu'ya yakın bir kaynak uçağın TSİ 01.00'de ABD'nin başkenti Washington DC'den kalkacağını belirtti.

Hizbullah, saldırıyı reddetti

Saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, Majdal Shams'a roketli saldırı düzenlemediklerini belirterek, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etti.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada ise Golan Tepeleri'nde bulunan bir İsrail üssüne onlarca roket fırlattığını duyurmuştu.

Öte yandan, Majdal Shams'a düzenlenen saldırıda roketin bir futbol sahasına isabet etmesi sonucu yaşları 10 ile 20 arasında değişen 10 İsrailli hayatını kaybetti, en az 12 İsrailli de yaralandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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