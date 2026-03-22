İran Devrim Muhafızları Ordusu: "Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat'ı hedef aldık"

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 'Gerçek Vaad 4' operasyonu kapsamında İsrail'in güneyindeki bölgeleri hedef alarak füze ve kamikaze İHA'larla saldırdı. İlk saatlerde 200'den fazla ölü ve yaralı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in güneyinde yer alan Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat'ın füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 73'üncü dalgasına ilişkin yeni bir bildiri yayımladı. Açıklamada, İsrail'in kuzeyi ve güneyi ile ABD'nin bölgedeki bazı askeri üslerinin, DMO Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığı bildirildi. Açıklamada, "İşgal altındaki toprakların güneyinde yer alan Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat bölgelerindeki askeri tesisler ile güvenlik merkezleri, Siyonist ordunun savunma sisteminin çökmesinin ardından tam isabetle vuruldu. Ayrıca bölgede bulunan ABD'ye ait Ali el-Salem, el-Minhad ve El Dhafra hava üsleri de Fettah, Kadir ve Emad füzeleri ve kamikaze İHA'larla hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

"200'den fazla ölü ve yaralı"

Saldırıların ilk saatlerine ilişkin saha verilerine de yer verilen açıklamada, "Saha raporlarına göre saldırının ilk saatlerinde 200'den fazla ölü ve yaralı olduğu bildirilmiştir. Siyonist güvenlik yetkilileri, yıkım ve kayıpların sansürlenmesi amacıyla gazeteciler ve görgü tanıkları üzerindeki baskıyı artırmıştır. Savaşın denklemleri hızla değişmektedir ve Siyonist ordunun işgal altındaki topraklarının savunma kontrolü çökmektedir" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
